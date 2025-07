Vasto incendio a Matera, neonato trasportato in ospedale

1 minuto per la lettura

Neonato di otto mesi ricoverato in ospedale dopo un incendio a Metaponto Lido di Matera. Altre due persone ferite. Sul posto Vigili del Fuoco e soccorsi.

Un vasto incendio sta interessando la costa jonica e in particolare Metaponto (Matera). Tre in totale tra villaggi e campeggi le strutture che le autorità hanno fatto sgombrare in via precauzionale mentre il Comune di Bernalda ha chiesto alle persone che si trovano o abitano nell’area interessata dalle fiamme di mettersi in sicurezza e allontanarsi al più presto possibile.

INCENDIO IN PROVINCIA DI MATERA NEONATO IN OSPEDALE

In questo momento tre risultano i feriti tra cui un bambino di otto mesi, intossicato dal fumo di due vasti incendi. Il neonato è stato curato dagli operatori del 118 e poi portato in Ospedale a Policoro. Altri due i feriti: un ragazzo di 19 anni e un uomo con ustioni di primo grado. Nel frattempo, un secondo incendio si sta sviluppando sul lato opposto, nella zona della stazione ferroviaria, e si sta dirigendo pericolosamente verso l’area di Torremare.

Un ruolo in questo incendi la cui casa più probabile è di origine dolosa lo sta avendo il vento che cambiando più volte direzione sta mettendo in difficoltà il lavoro di Vigili del Fuoco e Protezione civile che sono impegnati. Due elicotteri, tre canaidair e una cinquantina di uomini dei vigili del fuoco oltre ai volontari della Protezione civile sono in questo momento impegnati per registrare il perimetro del fuoco e porre la situazione nuovamente sotto controllo.