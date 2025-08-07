Ferrandina, due uomini accoltellati: arrestato 42enne

1 minuto per la lettura

Due uomini accoltellati a Ferrandina; uno è grave. Arrestato un 40enne del posto, indagano i Carabinieri di Pisticci.

FERRANDINA (MATERA)- Drammatico episodio di violenza ieri, 6 agosto 2025, a Ferrandina, dove due uomini sono stati accoltellati in circostanze ancora da chiarire. Il presunto aggressore, un 40enne del posto, è stato arrestato dai Carabinieri di Pisticci, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dei due uomini accoltellati, il più grave è un 34enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, colpito al torace. A causa delle sue condizioni, considerate molto serie, è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove è ricoverato in prognosi riservata. Meno preoccupanti, invece, le condizioni del secondo ferito, un 27enne, che è stato trasportato e ricoverato all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera. Le indagini sono attualmente in corso per fare luce sui motivi che hanno scatenato l’aggressione e sul legame tra i tre uomini, tutti residenti nel comune di Ferrandina.