Quercia crollata su un'auto, fissati i funerali della vittima

SARANNO celebrati domani, domentica 17 agosto, alle ore 16, nella Chiesa Madre di Ferrandina (Matera) i funerali di Nicola Pipio, il giovane di 29 anni, morto in un’area picnic, dove una grossa quercia ha schiacciato l’automobile in cui, insieme ad altri tre giovani, stava cercando riparo da un violento temporale.

Lo ha reso noto il sindaco della città lucana (ottomila abitanti, a 30 chilometri da Matera), Carmine Lisanti, che ha scritto una lettera aperta ai suoi concittadini.

“Vi scrivo con il cuore ancora in gola, non solo come vostro sindaco, ma anche come padre. Non c’è dolore più grande di quello che si prova di fronte alla sofferenza dei nostri figli”. Nella lettera aperta, il primo cittadino ha ricordato di aver “seguito da vicino la situazione fin dai primi istanti. Ho visitato personalmente gli ospedali e sono stato assieme alle famiglie, rimanendo con loro costantemente in contatto. Vi assicuro che Ilaria (la ragazza di 22 anni) trasferita a Bari e Domenico (20 anni) a Potenza stanno ricevendo le migliori cure. Le loro condizioni sono stabili e sono fuori pericolo. E’, invece, di pochi minuti fa la notizia delle dimissioni dall’ospedale di Matera di Angelo (il terzo ferito)”.

Nicola Pipio, la giovane vittima della tragedia

“Oggi, in un giorno così importante in cui celebriamo il nostro Santo Patrono San Rocco – ha concluso il sindaco – vi chiedo di unirci in preghiera: chiediamo a San Rocco di vegliare su questi ragazzi, di dare forza alle loro famiglie e di aiutarci, come comunità, a superare questo drammatico e doloroso momento”.

La quercia, nel bosco Fonnoni, era caduta per il maltempo centrando l’auto con i quattro giovani a bordo. Lo stesso sindaco aveva infine annunciato che “per onorare la memoria del giovane e per rispetto della famiglia, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino e di sospendere immediatamente tutti i festeggiamenti previsti in onore del nostro patrono, San Rocco”.

Nel suo messaggio, invece, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in vista dei funerali, ha scritto che “la morte improvvisa di un giovane di soli 29 anni, strappato alla vita da un evento tragico e imprevedibile come la caduta di una quercia, ci lascia senza parole e con il cuore spezzato. In questo giorno di festa trasformato in lutto – ha aggiunto il governatore lucano – tutta la Basilicata si stringe alla sua famiglia e agli amici, condividendo un dolore che non dovrebbe mai toccare chi è così giovane”.