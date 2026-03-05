Nova Siri, accoltellata davanti alla scuola: fermato il marito

2 minuti per la lettura

Accoltellata davanti alla scuola di Nova Siri: fermato il marito 44enne che si è scagliato contro la moglie. L’uomo è stato fermato dopo una breve fuga.

Tragedia sfiorata nel Materano: uomo accoltella la moglie all’ingresso della scuola del figlio. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri 4 marzo 2026 a Nova Siri. L’uomo si sarebbe scagliato con un coltello contro la donna, che si è ferita alle mani cercando di proteggersi dai colpi inferti. Uno l’avrebbe raggiunta comunque anche vicino al collo. Da lì sangue e terrore negli occhi di chi ha assistito alla scena. Per fortuna il tutto non è avvenuto alla presenza del figlio e di altri alunni del plesso scolastico. Lei è stata portata in ospedale a Policoro e medicata per le cure del caso. E’ stata dimessa poche ore dopo. Dopo l’aggressione, il marito si sarebbe dato invece alla fuga.

ACCOLTELLATA DAVANTI LA SCUOLA DI NOVA SIRI: L’ARRESTO DELL’AGGRESSORE E LE IPOTESI DI REATO

A rintracciarlo e fermarlo i Carabinieri della compagnia di Policoro. L’uomo è stato interrogato dai militari per ricostruire la dinamica e il movente del gesto e rinchiuso in carcere. Alla base dell’aggressione sembrerebbero esserci pregressi litigi di coppia. L’uomo, 44 anni, di origini albanesi come la moglie, potrebbe essere chiamato a rispondere dell’accusa di tentato femminicidio, di recente introduzione. La coppia di albanesi, provenienti da Prato, erano ritornati nel Comune lucano dove la donna aveva in precedenza la residenza.

DATI STATISTICI SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN ITALIA

Secondo la terza edizione dell’Indagine sulla violenza contro le donne – denominata “Sicurezza delle donne” – all’interno della coppia, 323mila 530donne vivono situazioni legate ai maltrattamenti fisici (il 2,2% delle donne attualmente con un partner), 146.271 alle violenze sessuali (l’1%), che sono stupri o tentati stupri in quasi 39mila casi. Sono circa 1milione 720mila le donne che hanno subito violenza fisica da parte dell’ex partner, pari al 15,9% delle donne con un ex. Le violenze sessuali subite dagli ex sono quasi 950mila, pari all’8,7% delle donne che hanno avuto partner in passato. Per violenza da un ex partner si considera sia quella esercitata durante la relazione di coppia sia quella effettuata dopo la fine della relazione di coppia. Tuttavia, nella larga maggioranza dei casi (84,1%) le violenze degli ex partner si sono verificate durante la relazione di coppia.