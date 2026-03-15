Incidente a Matera: invade la corsia per un malore, un morto e due feriti

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E’ di un morto e due feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto sulla Statale 7 a Matera: un’auto invade l’altra corsia a seguito del malore del conducente

L’impatto è avvenuto ieri mattina (14 marzo 2026), poco dopo le 12,30 in un momento di alto flusso automobilistico che solo per un caso non ha trasformato il tratto di strada, nel teatro di una tragedia ancora più ampia.

Saranno le indagini a chiarire le modalità dell’incidente che ieri sulla statale 7 all’altezza dell’uscita di Matera – Via Dante ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di una coppia di materani.

Le due auto viaggiavano in direzioni opposte quando si sono scontrate.

Tra le ipotesi, al vaglio degli investigatori, c’è quella di un malore che avrebbe colpito l’autista della Fiat 500, che viaggiava in direzione Altamura, Tonino Bevilacqua, 70enne di Miglionico ma residente a Matera. L’auto avrebbe quindi invaso la corsia opposta, in direzione Potenza sulla quale viaggiavano due persone; a rimanere feriti sono stati il consigliere comunale di “Matera nel cuore”, Giovanni Angelino in auto con la moglie.

Ai due, trasportati all’ospedale di Matera dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, sono riscontrate fratture varie e contusioni che ne hanno imposto il trasferimento in codice rosso in rianimazione in prognosi riservata. A dover essere monitorate sono alcune delle ferite riportate dalla coppia che è comunque vigile ma deve essere tenuta sotto controllo. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera e la polizia locale. Il tratto di strada (che collega verso sud alla Basentana e a nord a Altamura e a Bari) è rimasto chiuso per alcune ore.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO

Il sindaco di Miglionico, Giulio Traietta, esprime «Profondo cordoglio da parte dell’intera comunità per la tragica scomparsa di Bevilacqua, esponente di una famiglia perbene della nostra cittadina».

Impossibile non fare riferimento a un tema più volte sollevato: «Non possiamo aspettare che si registrino vittime per sollevare ancora una volta un argomento che è stato sollecitato in più occasioni – aggiunge – L’allargamento della statale 7 a quattro corsie resta per noi prioritario».

Ancora una volta il tema della sicurezza sulle strade del materano diventa centrale e impone azioni che, anche in vista della stagione estiva che si sta avvicinando, dovranno essere messe in atto in tempi celeri.

L’allargamento e il raddoppio della statale 7 sono da tempo al centro del dibattito pubblico anche per l’annuncio di finanziamenti per il cosiddetto by pass e per le richieste di associazioni di categoria come Confapi che avevano definito la strada come «Un vero imbuto, pericolosa per chi vi transita, dal traffico intensissimo e percorribile in tempi molto lunghi – aveva spiegato in una nota il presidente Massimo De Salvo.