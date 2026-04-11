Tragedia sulla statale 7, muore 67enne di Ferrandina, due feriti

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Ennesimo grave incidente sulla Statale 7 Matera-Ferrandina, Antonio Carone, 67 anni, perde la vita. Ha perso il controllo del mezzo, forse per un malore. Due feriti e traffico in tilt per ore

Un morto e due feriti ieri mattina, venerdì 11 aprile 2026, in un incidente stradale sulla statale 7. A perdere la vita Antonio Carone, 67enne di Ferrandina colto probabilmente da un malore mentre viaggiava a bordo della sua Volkswagen Bora di colore grigio, percorrendo il tratto di strada in direzione Matera. L’uomo ha perso il controllo della sua vettura. I due feriti sono una donna di 26 anni di Pomarico e un uomo 40enne di Grassano che viaggiavano su due auto che per cause in via di accertamento si sono urtate.

STATALE 7, MUORE 67ENNE, ENNESIMA TRAGEDIA



È il bilancio dell’ultimo grave incidente stradale avvenuto sulla strada statale 7 via Appia nel tratto Matera-Ferrandina.

L’incidente è avvenuto al chilometro 560,300 nei pressi del comune di Miglionico.

Dopo che l’auto è uscita fuori strada, due auto che provenivano in direzione opposta si sono tamponate pare per una frenata improvvisa.

Probabilmente resosi conto dell’incidente una delle due auto ha arrestato la marcia per prestare soccorso e l’impatto è stato inevitabile con chi sopraggiungeva. Sarà ora il personale della polizia stradale di Matera immediatamente intervenuto sul posto ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

INDAGINI SULLA DINAMICA DELL’INCIDENTE



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a stabilizzare i feriti e a trasportarli al pronto soccorso dell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, le squadre Anas, e i Vigili del Fuoco che unitamente al personale della polizia stradale, si sono adoperati a ripristinare la normale viabilità su una strada a traffico intenso. Le operazioni sono durate alcune ore con disagi per gli automobilisti visto che la strada a seguito dell’incidente è stata chiusa in entrambe le direzioni e la circolazione è deviata allo svincolo “Diga di San Giuliano”, con uscita e successivo rientro sulla carreggiata.

STATALE 7, UNA LUNGA SERIE DI INCIDENTI



La stessa arteria nelle ultime settimane è salita diverse volte agli onori della cronaca.

Meno di un mese fa, un incidente mortale tra Matera centro e Matera via Dante, coinvolse due autovetture, causando la morte di un 70enne che accusò un malore, e il ferimento di altre due persone ricoverate nel nosocomio materano e dimesse solo qualche giorno fa.

Ancora più recentemente, la settimana scorsa, un tamponamento a catena nei pressi di Matera Sud, ha coinvolto sei autovetture registrando per dodici persone, il ricorso alle cure dei sanitari del Madonna delle Grazie di Matera.

Ormai la strada statale 7 è diventata pericolosissima per chi la percorre quotidianamente e si registrano sempre più incidenti.

Questo accade mentre si discute di ammodernamento, finanziamenti, progetti di riqualificazione ma intanto lungo questi chilometri segnati dall’assenza (in alcuni tratti) di guardrail, dalla scarsa o assente illuminazione e dall’asfalto dissestato, continuano gli incidenti.

Il tempo scorre e gli incidenti aumentano.

Sarebbe il momento di tutelare il diritto alla mobilità di questo territorio e soddisfare il bisogno di mobilità delle aree interne lucane fortemente isolate.