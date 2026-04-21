A soli 42 anni ci lascia il collega Antonio Mutasci

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Addio al giornalista de Il Quotidiano della Basilicata Antonio Mutasci, scomparso a 42 anni. Il ricordo dei colleghi, editore, direzione e della comunità sportiva. Funerali il 22 aprile a Matera

È scomparso improvvisamente a 42 anni il nostro collega Antonio Mutasci. Appassionato e profondo conoscitore del mondo sportivo lo ha raccontato per anni ricoprendo anche incarichi negli organismi professionali. Della sua giovane vita resta il ricordo di un collega sincero, disponibile e di un giornalista che ha dedicato il più profondo impegno e la serietà al suo lavoro.

LUTTO NELLA FAMIGLIA DE IL QUOTIDIANO, CI LASCIA ANTONIO MUTASCI

Nella redazione materana de Il Quotidiano ha lasciato un segno indelebile, legato non solo alla sua professionalità ma anche ai rapporti umani che con i colleghi, l’immensa comunità sportiva, i materani ha saputo in tessere grazie alla sua naturale spontaneità. L’editore, la direzione, i colleghi sono vicini alla moglie Nicoletta, alle sorelle e ai familiari.

I FUNERALI

I funerali si terranno domani, mercoledì 22 aprile alle 10,30 nella chiesa della Santissima Annunziata in via, Marconi 73 a Matera.