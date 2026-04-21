Morto a soli 42 anni il collega Antonio Mutasci

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Addio al giornalista de Il Quotidiano della Basilicata Antonio Mutasci, morto a 42 anni. Il ricordo dei colleghi, editore, direzione e della comunità sportiva. Funerali il 22 aprile a Matera

È scomparso improvvisamente a 42 anni il nostro collega Antonio Mutasci. Appassionato e profondo conoscitore del mondo sportivo lo ha raccontato per anni ricoprendo anche incarichi negli organismi professionali. Della sua giovane vita resta il ricordo di un collega sincero, disponibile e di un giornalista che ha dedicato il più profondo impegno e la serietà al suo lavoro.

Nella redazione materana de Il Quotidiano ha lasciato un segno indelebile. Legato non solo alla sua professionalità ma anche ai rapporti umani che con i colleghi, l’immensa comunità sportiva, i materani ha saputo intessere grazie alla sua spontaneità. Antonio era anche vicepresidente dell’Ussi Basilicata, consigliere nazionale della Fnsi e componente del Consiglio direttivo dell’Associazione della Stampa di Basilicata. L’editore, la direzione, i colleghi sono vicini alla moglie Nicoletta, alle sorelle e ai familiari ed esprimono loro il più profondo cordoglio. I funerali si terranno domani, mercoledì 22 aprile alle 10,30 nella chiesa della Santissima Annunziata in via, Marconi 73 a Matera.

MORTO ANTONIO MUTASCI, IL CORDOGLIO DELLA STAMPA LUCANA

Appreso della scomparsa di Antonio Mutasci, l’Associazione della Stampa di Basilicata ha espresso il proprio cordoglio. Nella nota si evidenzia come «Il giornalismo lucano e il sindacato perdono un serio e validissimo collega. Professionista appassionato e competente, fin dalla tenera età si è avvicinato al mondo del giornalismo. Alla moglie Nicoletta e ai familiari il commosso abbraccio dell’Associazione della Stampa di Basilicata».

Anche la presidente dell’ordine regionale dei giornalisti della Basilicata, Sissi Ruggi, ha espresso, a nome del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio di Disciplina Territoriale e di tutto il personale di segreteria, «profondo e sincero cordoglio». Ruggi ricorda come Antonio fosse un «giornalista sportivo stimato e appassionato. Profondamente legato alla sua terra, ha raccontato con competenza e rigore il mondo dello sport lucano, distinguendosi per professionalità, correttezza ed equilibrio. Nel corso della sua attività ha saputo guadagnare il rispetto dei colleghi e delle comunità che seguiva quotidianamente. È diventato un punto di riferimento nel panorama dell’informazione sportiva».

«La scomparsa di Antonio appresenta una perdita grave per la comunità giornalistica lucana e per il mondo dell’informazione sportiva. Viene a mancare un giovane collega che ha saputo interpretare con passione e serietà il proprio ruolo – dichiara la Presidente Ruggi -. Con lui viene meno anche una persona con la quale ho avuto modo di condividere un rapporto umano improntato a stima e sincera amicizia. L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata si stringe con sincera partecipazione alla famiglia, agli amici e a tutti i colleghi che oggi ne piangono la scomparsa, custodendone il ricordo e l’esempio».

Vicinanza e cordoglio anche da parte del Presidente, del Consiglio Direttivo e degli iscritti all’USSI di Basilicata. «Mutasci, vice Presidente del Gruppo lucano Ussi “Augusto Viggiani” e giornalista di grande valore, che nel corso della sua carriera ha saputo distinguersi per passione e dedizione al servizio dell’informazione. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita non solo per l’intero mondo giornalistico di Basilicata ma anche per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui. In questo momento di grande tristezza, l’USSI Basilicata si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi, ricordando con gratitudine il valore umano e professionale del carissimo Antonio».