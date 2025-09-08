Matera, fondi ai disabili: «Finalmente un cambio di passo»

3 minuti per la lettura

Il Comune di Matera ha stanziato 174 mila euro da fondi regionali per gli alunni disabili, Mattia e Quarto (FdI) sostegno dell’azione comunale: «La buona amministrazione incide positivamente su benessere e istruzione».

Fratelli d’Italia sostiene l’azione del Comune per l’assistenza agli alunni disabili. «Un sincero apprezzamento alla Giunta comunale per la delibera che stanzia 174 mila euro destinati all’assistenza personalizzata per gli alunni con disabilità, dal primo giorno di scuola. Un segnale concreto di attenzione e responsabilità nei confronti dell’inclusione scolastica, che va nella direzione giusta e che merita di essere sottolineato». Lo dichiara Aldo Mattia, deputato di Fratelli d’Italia, eletto in Basilicata, commentando l’iniziativa approvata dal Comune di Matera.

MATTIA: “SEGNALE CONCRETO DI ATTENZIONE E RESPONSABILITÀ”

«Garantire sin dall’inizio dell’anno scolastico il supporto necessario agli studenti con disabilità non è solo una misura di inclusione sociale – prosegue il parlamentare – ma anche un elemento fondamentale per assicurare pari opportunità e piena partecipazione alla vita scolastica. In un momento in cui troppo spesso si registrano ritardi e disattenzioni, questo intervento dimostra come la buona amministrazione possa incidere positivamente sul benessere delle famiglie e sulla qualità dell’istruzione. Mi auguro – conclude Mattia – che questo esempio possa essere seguito anche da altri enti locali, rafforzando una rete di supporto che metta davvero al centro i diritti e i bisogni degli studenti più fragili».

MATERA, QUARTO (FDI): “FONDI AI DISABILI, UN CAMBIO DI PASSO RISPETTO AL PASSATO”

«Per la prima volta dopo anni, le famiglie e le scuole di Matera possono affrontare l’inizio dell’anno scolastico con la certezza che i ragazzi con disabilità avranno l’assistenza necessaria fin dal primo giorno di lezione. È un segnale chiaro di cambio di passo rispetto allo scorso anno scolastico, che si era trasformato in un vero e proprio disastro tra ritardi, disservizi e mancanza di programmazione, lasciando soli genitori e dirigenti scolastici – afferma il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto – La decisione della giunta comunale – prosegue Quarto – di destinare 174 mila euro per garantire ore di sostegno personalizzato agli studenti con disabilità rappresenta una svolta importante. Non si tratta solo di un atto amministrativo, ma di una scelta politica precisa che dimostra sensibilità verso i più fragili e capacità di programmazione.

LAVORO DI SQUADRA E FIDUCIA RESTITUITA ALLE FAMIGLIE

«In questo modo si restituisce fiducia alle famiglie, si alleggerisce la responsabilità dei dirigenti scolastici e si offre agli studenti la possibilità di vivere un percorso realmente inclusivo. Non più incertezze, ma risposte immediate e concrete, che danno dignità alle famiglie e costruiscono una scuola realmente inclusiva. Agire prima dell’avvio delle lezioni significa garantire a tutti i ragazzi pari opportunità fin dal primo giorno, evitando i vuoti organizzativi che lo scorso anno avevano creato disagi e malumori. Questa volta, invece, si è operato con programmazione e con una visione chiara delle priorità».

Quarto ha quindi evidenziato che «La proposta avanzata dagli assessori di Fratelli d’Italia, Paterino e Braia, è stata accolta dal sindaco e da tutta la giunta, segno di un lavoro di squadra che ha saputo mettere al centro le esigenze degli studenti e delle famiglie. Questo intervento dimostra che è possibile voltare pagina rispetto al passato e restituire serenità a chi troppo a lungo ha vissuto nell’incertezza. Le istituzioni, quando operano con responsabilità e unità di intenti, possono rispondere davvero ai bisogni dei cittadini».