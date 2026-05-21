Matera, bimbo rimasto digiuno a scuola, diffida al Comune

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Un disguido al portafoglio elettronico della famiglia e al bimbo è negato il pasto in una scuola di Matera; rimasto digiuno, la mamma diffida il Comune

Diffida al Comune e soprattutto richiesta «Di un cambio immediato delle procedure organizzative affinché nessun altro bambino debba subire un simile trauma». Il caso del bambino lasciato a digiuno a scuola è ora preso in carico dall’avvocato Angela Maria Bitonti che sottolinea nell’atto inviato all’amministrazione comunale quanto sia inaccettabile «Sanzionare i minori per le questioni economiche che riguardano i genitori – e annuncia che la famiglia del minore sarebbe pronta a ricorrere alle vie legali.

LA LETTERA DELLA MADRE

Un caso già segnalato a L’Altravoce – il Quotidiano la settimana scorsa nella lettera della mamma del minore che si definiva «Arrabbiata e disgustata». Per un disguido nel budget del portafoglio elettronico della famiglia (non segnalato dall’alert previsto in questi casi, ha scritto la donna, ndr.), dall’istituto scolastico frequentato dal bambino era arrivata una telefonata per avvertire la mamma che il piccolo non avrebbe avuto diritto al pasto e che doveva lasciare la scuola quel giorno.

Alle rimostranze della donna che, impegnata sul posto di lavoro, aveva chiesto la possibilità di usufruire di un «Pasto di emergenza», era stato opposto un no. «Rispondo perciò che – scriveva ancora nella lettera – poiché il Comune paga una quota fissa alla ditta appaltatrice del servizio per ogni iscritto al servizio mensa, sono tenuti a dare al bambino almeno il primo piatto, ma mi viene ripetuto che, ‘da regolamento’ devo andare a prendere mio figlio».

E così l’avvocato Bitonti ha preso fermamente posizione inviando una formale diffida al Comune di Matera per denunciare la totale illegittimità dell’episodio. «Il legale – si legge in una nota – evidenzia come la condotta violi lo stesso regolamento comunale, che prevede la sospensione del servizio solo dopo l’invio di un secondo sms di preavviso, comunicazione, peraltro, mai ricevuta dalla famiglia – sottolineando inoltre che si tratta di – una sanzione impropria che finisce per colpire il minore anziché il genitore».

LA RISPOSTA DEL COMUNE

Nei giorni successivi alla denuncia della vicenda, il Comune e l’istituto scolastico avevano risposto alla famiglia sostenendo, tra l’altro che si tratta di : «Prassi regolamentata, condivisa e applicata indistintamente a tutte le famiglie che usufruiscono del servizio. Situazioni come quella verificatasi possono purtroppo accadere – avevano aggiunto – all’interno di un sistema complesso, nel quale intervengono anche eventuali dimenticanze non imputabili né alla scuola né all’amministrazione comunale». La risposta dell’avvocato Bitonti sottolinea invece: «Il Comune possiede tutti gli strumenti ordinari per recuperare i propri crediti e non può calpestare i diritti fondamentali quali il diritto all’istruzione, alla salute, alla non discriminazione della dignità per mere ragioni finanziarie».

Il confronto diventa, dunque, sempre più urgente per ripristinare tutti gli elementi necessari a portare avanti il rapporto fra famiglia e istituzioni.