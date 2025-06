Rubino: «Il Pronto soccorso di Matera è nel caos»

2 minuti per la lettura

MATERA – «La salute è un diritto non un privilegio e Matera non può più attendere»: è il messaggio del consigliere comunale di Matera Angelo Rubino al colmo della preoccupazione dopo «aver passato, mio malgrado un’intera giornata dalle 9,30 del mattino fin oltre le 21 al pronto soccorso» spiega Rubino al “Quotidiano”.

«Mi sono reso conto che Matera ha bisogno di risposte immediate perché non è possibile trovarsi in una situazione come quella che ho potuto vedere con una continua emergenza, il caos che si è verificato al Pronto soccorso – ha detto Rubino – e non è un problema delle cure ricevute ma della mancanza di personale sufficiente per far fronte alle necessità che si sono presentate con pazienti in codice verde che hanno dovuto aspettare per ore, altri fermi sulle barelle senza poter prendere una bottiglia d’acqua a meno che non fossero accompagnati da qualcuno.

«Non posso tacere davanti alle difficoltà evidenti che gravano su un presidio sanitario fondamentale per la nostra città» ha spiegato Rubino – a questo punto la campagna elettorale è conclusa, non si tratta più di fare promesse o far politica ma di dare risposte concrete ai cittadini che ne hanno pieno diritto. Ho visto professionisti stremati, pazienti in attesa per ore, spazi inadeguati e una mancanza di personale che mette a rischio la qualità e la tempestività delle cure» ha concluso il consigliere comunale.

«Chiedo con forza alle autorità competenti, in primis alla Regione Basilicata e all’ASM, di intervenire subito. Serve un potenziamento del personale, un piano di emergenza per affrontare i picchi di accesso e un progetto strutturale per garantire sicurezza e dignità a operatori sanitari e cittadini». Sul Pronto soccorso va ricordato che nei mesi passati era stata portata avanti una proposta che non si è ancora realizzata dei cosiddetti Cau cioè dei centri di assistenza urgenza che si rivolgerebbero ai casi meno gravi i cosiddetti codici verdi riuscendo in questa maniera a decongestionare i pronto soccorso e a dare risposte in maniera sollecita e tempi congrui anche a coloro che arrivano per un codice verde in Ospedale. Una proposta su cui evidentemente visto anche l’allarme di Rubino occorrerà tornare con ancora maggiore forza per sopperire ai limiti oggettivi che ci sono nel fronteggiare un’utenza sempre più numerosa per la città di Matera.