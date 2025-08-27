Matera, eccezionale intervento dei medici salva la vita a due bimbi

2 minuti per la lettura

I bimbi di 5 e 8 anni erano rimasti feriti domenica 24 agosto 2025 in un incidente stradale a Matera: l’eccezionale intervento dei medici gli ha salvato la vita

Un’azione congiunta del personale del Pronto Soccorso, degli Anestesisti-Rianimatori dei Radiologi e dei Chirurghi dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, ha consentito di salvare la vita a due piccoli pazienti di 5 e 8 anni coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto nella Città dei Sassi domenica 24 agosto. La prontezza dei Sanitari intervenuti ha permesso di stabilizzare e operare in urgenza i due piccoli pazienti giunti in Pronto Soccorso poco prima delle 14 del 24 agosto, insieme ad altri quattro feriti nello stesso incidente, tutti in codice rosso, tranne uno. I dottori Chimienti, Burdi e Facchino hanno avviato immediatamente le procedure clinico-strumentali che hanno consentito di fare diagnosi istantanea di una grave emorragia interna in due dei tre fratellini, uno dei quali versava in una condizione di grave shock emorragico.

Quest’ultimo, portato immediatamente in sala operatoria e sottoposto ad un complesso intervento chirurgico condotto dal direttore dell’Unità Operativa, Giancarlo Pacifico coadiuvato dai dottori Timurian e Smaldone; mentre, contemporaneamente, si attivava una seconda equipe chirurgica, formata dalle dottoresse Calculli e Di Marzio, che interveniva sull’altra piccola paziente, anch’essa con emorragia interna.

Considerevole impegno per la buona riuscita dei due delicati interventi, profuso dagli anestesisti Balzano, Montemurro, Ippolito, Di Tursi e Schievenin della Rianimazione.

UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE E COORDINATO

“L’intervento chirurgico estremamente complesso, per le gravi lesioni viscerali e vascolari riportate dal piccolo paziente – afferma Giancarlo Pacifico – è stato reso possibile dalla rapidità decisionale e dalla specifica professionalità di tutto il personale medico ed infermieristico delle Unità Operative intervenute nella gestione di tale emergenza, particolarmente complicata”.

“L’approccio multidisciplinare e coordinato che ha coinvolto il Pronto Soccorso, la Radiologia, il Servizio di Anestesia e Rianimazione, la Sala Operatoria e l’Unità di Chirurgia Generale – commenta il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – ha permesso di fronteggiare una situazione clinica complessa salvando due giovanissime vite. Ringrazio tutto il personale a partire dal 118 intervenuto sul posto, i medici, gli infermieri, gli operatori socio sanitari dell’Ospedale di Matera che hanno dimostrato alta professionalità, competenza ed efficacia nella gestione di questa emergenza”.

Il consigliere regionale Morea interviene per sottolineare come «L’intervento eseguito presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, a seguito del terribile incidente in via San Vito, è un esempio straordinario di buona sanità e di professionalità che merita di essere sottolineato e valorizzato. La prontezza, la competenza e la capacità di lavorare in squadra del personale medico e sanitario hanno permesso di salvare due giovanissime vite. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento, così come quello dell’intera comunità lucana».