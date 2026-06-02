Ospedale di Matera, vigilanza e barellieri, è protesta

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Ospedale di Matera, 68 lavoratori tra vigilanza e barellieri temono pesanti tagli in busta paga dopo la delibera ASM. Sindacati sul piede di guerra: presidio il 3 giugno, scontro aperto con l’Azienda

Un presidio domani mattina, mercoledì 3 giugno 2026, davanti l’Ospedale ed una preoccupazione evidente per le 68 unità tra addetti alla vigilanza e barellieri coinvolti nel piano di riorganizzazione previsto dall’Asm con delibera 617 del 22 maggio scorso. Un provvedimento che di fatto riduce in maniera significativa il numero delle ore previste per l’attività sia della vigilanza sia del trasporto tanto che a livello sindacale si teme che questo possa incidere fortemente sul lavoro svolto in termini di ore e conseguente anche di stipendio.

VIGILANZA E BARELLIERI, PRESIDIO ALL’OSPEDALE DI MATERA

La preoccupazione delle organizzazioni sindacali era emersa in tal senso già nei giorni scorsi poco dopo l’approvazione della delibera con l’avvio tra le altre cose di una procedura di raffreddamento ma la questione pare non avere ulteriori evoluzioni. «Tale decisione determinerà una diminuzione consistente del salario mensile di lavoratori e lavoratrici, che oltretutto hanno già contratti a tempo parziale e che stentano ad arrivare alla fine del mese. Non è giusto colpire la parte più fragile di un sistema che, invece, richiederebbe una profonda trasformazione organizzativa, attraverso la rimozione delle reali cause che lo hanno portato alla situazione di collasso attuale» avevano spiegato nei giorni scorsi Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil con i rispettivi segretari Marcella Conese, Michelangelo Ferrigni e Fabio Tundo.

LA RISPOSTA DELL’ASM ALLE RIVENDICAZIONI DEI SINDACATI

Ieri, lunedì primo giugno 2026, la risposta dell’Asm per la quale non essendo messa in discussione alcuna unità lavorativa il problema non si pone. «La deliberazione adottata dall’Azienda si inserisce all’interno di un più ampio percorso di riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse, finalizzato a migliorare l’efficienza dei servizi e a garantire la sostenibilità economica dell’ente, senza compromettere la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini.

Giova ribadire che l’Azienda non modifica i livelli occupazionali impiegati nei servizi esternalizzati interessati dalla riorganizzazione. L’intervento riguarda esclusivamente una razionalizzazione delle ore di servizio, conseguente a una revisione organizzativa» scrive l’Asm.

«IMPROPRIO ALIMENTARE ALLARMISMI»

«Risulta pertanto improprio alimentare allarmismi o rappresentare scenari che non trovano riscontro nei contenuti effettivi degli atti adottati dall’Azienda». «L’obiettivo dell’Azienda non è penalizzare i lavoratori, ma rendere più efficiente l’organizzazione dei servizi in un quadro di sostenibilità economica e di tutela dell’assistenza sanitaria – dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo-. Il percorso di riorganizzazione sta avvenendo nella massima trasparenza e nel rispetto delle persone coinvolte, pertanto è opportuno conoscere nel dettaglio i provvedimenti prima di emettere giudizi affrettati».

LA CONTROREPLICA DEI SINDACATI

Va da sè evidentemente che incidere sul numero delle ore incide sui lavoratori e sul salario relativo, forse addirittura fino ad un terzo o oltre in proporzioni alla riduzione di ore. «Abbiamo attivato la procedura di raffreddamento in prefettura e dunque non capiamo perchè il direttore generale dell’Asm non ci abbia ancora convocato ufficialmente in tal senso preferendo solo rispondere con un comunicato ma non chiarirci le cose formalmente in sede istituzionale» controreplica Marcella Conese della Filcams Cgil.

La questione è piuttosto complessa ma l’equazione pare facile anche per l’Asm: meno ore, meno lavoro e meno lavoro meno soldi in busta paga.