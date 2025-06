Matera, torna la banda degli appicciafuoco

2 minuti per la lettura

Come l’anno scorso, nel materano, torna il fenomeno delle fiamme che distruggono intere colture. L’allarme incendi delle aziende agricole fra Picciano, Timmari e l’area murgiana

Gli ultimi incendi sono scoppiati ieri pomeriggio, venerdì 13 giugno, sotto il bosco di Timmari e a Picciano. Il metodo è lo stesso di un anno fa: ignoti appiccano il fuoco nei campi, nelle prime ore del pomeriggio, lasciando che si espanda fino a lambire i bordi della strada. L’effetto è devastante innanzitutto per gli agricoltori che lamentano danno ingenti alle colture, e poi per la circolazione resa difficile dalle fiamme.

IL FENOMENO DEGLI INCENDI DOLOSI NEI CAMPI



Quello degli incendi dolosi per mano di sconosciuti è un fenomeno con cui gli imprenditori delle aree agricole del materano fanno i conti da tempo.

Le ricadute sulle produzioni che vengono, così, bloccate entrano nel grido d’allarme lanciato alle istituzioni e che diventa elemento di segnalazione in vista di misure sempre più stringenti sul territorio.

INCENDI METTENO A DURA PROVA LE AZIENDE AGRICOLE



Da Picciano a Timmari alle zone al confine con l’area murgiana di Gravina, il fuoco sta già cominciando a segnare le attività delle aziende che chiedono uno sguardo di particolare attenzione per evitare che l’effetto si allarghi a macchia d’olio.

RIUNIONE IN PREFETTURA A MATERA



Proprio nei giorni scorsi la Prefettura di Matera tenuto una riunione in vista dell’avvio della Campagna Antincendio Boschivo 2025 nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine – si leggeva in una nota – «Di un confronto sullo stato delle attività di prevenzione poste in essere sul territorio per la mitigazione del rischio incendi boschivi e/o di interfaccia e per definire una strategia condivisa di contrasto alle condotte umane illecite e/o irresponsabili a cui è ascrivibile la maggior parte degli incendi».

STESSO MODUS OPERANDI DELL’ANNO SCORSO



Elementi che oggi per gli imprenditori della zona diventano base su cui muoversi anche alla luce di un fenomeno che presenta le stesse caratteristiche di modus operandi e area d’azione, di un anno fa.

Il settore agricolo, già segnato da una stagione drammatica a causa della crisi idrica, è costretto dunque a affrontare anche gli ignoti che si accaniscono sui campi.

L’importanza delle colture nel territorio materano è legata alle tipicità e ovviamente alla stagionalità messa in pericolo in questo modo.

INCENDI NON CASUALI



Le modalità molto simili a quelle dello sorso anno (fuoco nelle prime ore del pomeriggio, nello stesso periodo) fanno pensare a un evento non casuale su cui si interrogano le imprese della zona. Interesse di tutti è evitare che questo fenomeno si allarghi e condizioni in modo serio le colture del territorio. Ecco perchè l’appello alle istituzioni per riuscire a bloccare gli autori degli incendi diventa il modo per difendere il proprio lavoro e le eccellenze del territorio.