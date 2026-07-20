Policoro, incendio nella zona dell’ex zuccherificio: una famiglia evacuata

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Un incendio ha minacciato una abitazione nella zona dell’ex zuccherificio di Policoro: in sei rientrati in casa dopo la messa in sicurezza. Una persona in ospedale

Paura nella giornata di sabato quando nel primo pomeriggio un incendio ha minacciato un’abitazione nei pressi dell’ex zuccherificio di Policoro. La casa è stata evacuata: i sei componenti della famiglia, tra cui minori, sono stati tratti in salvi. Una persona trasportata in via precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro per accertamenti. Si sono vissuti momenti tragici nelle operazioni di abbandono della casa da parte delle sei persone. Le conseguenze del rogo potevano essere ben più gravi senza il provvidenziale e tempestivo intervento dei soccorritori. L’emergenza è rientrata nella tarda serata di sabato, consentendo ai residenti di fare ritorno alla propria abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri della locale Compagnia, i carabinieri forestali, la Polizia di Stato, il 118 Basilicata. Una zona, quell’ex Zuccherificio di Policoro, che si avvia finalmente alla riqualificazione. Il Comune, infatti, nei giorni scorsi ha firmato il “Mandato elettivo speciale di rappresentanza” alla Regione Basilicata, per la sottoscrizione della convenzione con il Ministero. L’atto è necessario per avviare l’iter formale di firma della convenzione da quasi 31 milioni. I fondi serviranno a creare un Centro tecnologico e sociale dedicato ai temi della sostenibilità energetica e del contrasto alla povertà energetica al posto dell’ex zuccherificio. La Regione sarà, quindi, soggetto attuatore avendo già formalizzato la propria adesione al partenariato del progetto.

La Regione Basilicata assume un ruolo diretto nella realizzazione del progetto “SI FA – Società & energia: il Futuro della Basilicata”, entrando nel partenariato come soggetto proponente, soggetto attuatore e stazione appaltante. L’intervento è finanziato interamente dal Dipartimento per le Politiche di Coesione nell’ambito degli ecosistemi dell’innovazione al Sud. E onsentirà la riqualificazione dell’ex zuccherificio di Policoro e la sua trasformazione in un centro di ricerca e innovazione dedicato al tema della povertà energetica. Un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro destinato a rigenerare un sito industriale strategico e a rafforzare il posizionamento della Basilicata nei processi di innovazione e sviluppo sostenibile. Con la valorizzazione dell’ex zuccherificio di Policoro – aveva detto l’assessore alla Salute e Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – realizziamo un centro dedicato all’innovazione nel campo della povertà energetica. Un ambito strategico sia sul piano sociale che su quello economico”,