Matera, crisi Callmat, i lavoratori in consiglio comunale

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Emergenza Callmat a Matera, calo commesse Tim e crisi strutturale mettono a rischio 350 lavoratori. Attesa per il tavolo al Mimit, la Regione punta su nuovi investimenti e diversificazione

All’orizzonte c’è l’incontro al Mimit di domani, mercoledì 10 giugno 2026, ma nel frattempo il documento finale del consiglio comunale di ieri, lunedì 8 giugno, cristallizza l’emergenza della Callmat e la crisi che incombe sui circa 350 dipendenti. Tra le righe del testo approvato ieri all’unanimità si chiarisce infatti che «La progressiva e drastica riduzione dei volumi di attività da parte del committente principale, Tim, unita alle trasformazioni tecnologiche ha generato una crisi strutturale che mette a rischio al sopravvivenza stessa del sito produttivo». È stato il sindaco Nicoletti in apertura della seduta a sottolineare la qualità del lavoro offerto dai dipendenti in questi anni che hanno portato a 1200 pratiche mensili il cui 70% è andato a buon fine.

CASO CALLMAT, CONSIGLIO COMUNALE MONOTEMATICO

Una realtà cittadina, insomma, che merita di essere salvata. «Matera non è solo turismo – ha aggiunto – ma anche qualità diffusa in molti settori». E l’appello, giunto nel documento finale, ha sottolineato la necessità di promuovere tavoli di confronto con l’azienda per un piano industriale che porti alla diversificazione del portafoglio clienti.

Le parole di due dei lavoratori dell’azienda hanno dato voce al ruolo svolto in questi anni, in particolare durante il Covid quando l’Italia si è potuta connettere, ha potuto svolgere attività anche grazie al lavoro svolto dalla Callmat attraverso Tim. Un compito che ha garantito continuità al Paese.

IL LAVORO IN REGIONE

Per l’assessore regionale Cupparo e il direttore generale Lo Vecchio hanno sottolineato: «La Regione Basilicata è impegnata su un doppio fronte: da una parte sostenere le ragioni dei lavoratori al tavolo nazionale affinché vengano assunti impegni chiari e verificabili da parte di tutti i soggetti coinvolti; dall’altra costruire percorsi alternativi capaci di offrire prospettive occupazionali più stabili e durature». Per attrarre nuovi investimenti già stanziati 10 milioni e presentati progetti al Poligrafico dello Stato che consentirebbero opportunità per i lavoratori.

CALLMAT, MANCANO LE RISPOSTE

Al momento, però, non ci hanno ancora risposte. Gli investimenti restano la via d’uscita fondamentale anche perché, come ha sottolineato il segretario generale della Cgil, Mega, il vero problema nasce dalla monocommittenza che ha affossato ulteriormente ogni soluzione immediata. «Bisogna salvare il salvabile – ha aggiunto – ma Ministero e Regione devono fare la loro parte». Anche l’Rsu Cosimina Saracino ha illustrato la situazione sottolineando l’importanza del momento in attesa del vertice di domani.