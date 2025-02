Comunali, Forza Italia sposta Matera a Roma

3 minuti per la lettura

La ministra Casellati al congresso di Forza Italia conferma la linea sulle comunali a Matera: «Sono in corso dei ragionamenti su città importanti» e aggiunge: «Con Azione collaborazione a tutto tondo in Basilicata»

«La scelta di Matera è sul tavolo nazionale come tutte le città importanti. Azione? In regione c’è una collaborazione a tutto tondo e non vedo perché non dovrebbe esserci anche per le Comunali a Matera». Il coordinatore regionale e ministro Elisabetta Casellati a Matera ieri per il congresso cittadino di Forza Italia che ha confermato alla guida della città dei Sassi Damiano Laterza ha confermato la linea di scelta del candidato sindaco del centrodestra e anche la prosecuzione dell’accordo con Azione fino alla città dei Sassi.

Una sorta di logica conseguenza visto il ruolo che Azione stessa ha avuto anche in termini di “incarichi di governo e di sottogoverno” ha spiegato la stessa Casellati. La ministra ha annunciato anche nella città dei Sassi gli stati generali del Sud per il 29 di marzo e una crescita importante in termini di tesseramento in Basilicata passando da 400 tessere del 2023 alle 4000 di quest’anno. Nessun accenno ai problemi interni nè alla nascita del movimento politico vicino all’ex consigliere comunale Nicola Casino. Lo stesso consigliere regionale Michele Casino e anche Nicola Casino erano presenti al congresso di Forza Italia che ha indicato la linea politica classica del centrodestra.

FORZA ITALIA, LE COMUNALI A MATERA E IL COINVOLGIMENTO DI AZIONE

Qualcosa di diverso da quello che era stato spiegato presentando domenica scorsa Matera 2030. «Il centrodestra è coeso a livello territoriale e nazionale. Per Matera è sul tavolo nazionale come tutte le città importanti. Non riguarda solo Matera. Quando si parla di città importanti c’è un tavolo nazionale che sta facendo dei ragionamenti» ha spiegato la Casellati.

La ministra ha aggiunto su. Azione «ha partecipato alle elezioni regionali, ha un posto rilevante all’interno della regione e ha acquisito posti rilevanti nelle posizioni di sottogoverno, ha partecipato alle elezioni comunali di Potenza e io ritengo che debba partecipare anche alle elezioni di Matera. Del resto il suo rappresentante è Pittella, un professionista di livello che ha sempre agito a sostegno di questa regione e in questa fase sta portando un contributo rilevante, mi parrebbe logico che si continuasse in questa direzione. Ritengo che il fatto sia una collaborazione a tutto tondo fino ad oggi con Azione per quanto riguarda la regione Basilicata e mi sembra che Matera faccia parte della regione Basilicata».

Poi la ministra ha affrontato anche altri temi. «Devo dire che questo del congresso è un appuntamento molto importante . Ho trovato in Basilicata entusiasmo, passione, impegno e il fatto che abbiamo realizzato 4mila tessere mentre nel 2023 quando mi sono insediata come coordinatore regionale ce n’erano 400, la dice lunga sulla voglia della gente di Forza Italia e sul fatto che ci vedono come un partito equilibrata». Infine ha annunciato: «Matera è una città importante e sarà qui il 29 marzo che si terranno gli stati generali del Sud ed è una scelta che ho fatto con il segretario nazionale per far conoscere ancora di più questa città meravigliosa».