Provincia Matera, Scocuzza la più votata

Eletti i 10 consiglieri per la provincia di Matera che resteranno in carica per due anni. Nel nuovo Consiglio spiccano Vita Maria Scocuzza, Domenico Schiavo e Francesca Mazzoccoli. Il voto racconta un equilibrio complesso tra liste civiche e partiti, con Pd e M5S in affanno e centrodestra senza leadership chiara.

Eletti ieri, domenica 11 gennaio 2026, i 10 consiglieri provinciali di Matera che rimarranno in carica per i prossimi due anni. Il nuovo Consiglio sarà così composto: Vita Maria Scocuzza (7.841 di voto ponderato:); Domenico Schiavo (7.500); Francesca Mazzoccoli (7.469); Carlo Ruben Stigliano (6.588); Claudio Scarnato (6.458); Angelo Montemurro (6.454); Maria Teresa Camardella (6.278); Antonella Bilotta (5.522); Gaetano Garzone (5.427); Alberto Marzano (5.211). Dei 10 consiglieri, tre sono della lista Insieme per la “Provincia di Matera”, che ha totalizzato 24.249 voti ponderati, tre di Uniti per la Provincia (26.221), tre di “Radici e Territorio” (27.296) , uno di Azione con Calenda (Garzone), lista che ha totalizzato 14.121 voti ponderati. Le schede nulle sono state 3 e una bianca. Su 401 aventi diritto hanno votato in 350 (87,28%), di cui 102 donne e 248 uomini.

PROVINCIA DI MATERA, ELETTI DIECI CONSIGLIERI

Difficile dare un valore politico ad un voto molto territoriale in cui gli amministratori tendono anche ad avere una propria rappresentanza. Certo però la nomina da secondo nella sua lista del segretario provinciale del Pd Claudio Scarnato e la non elezione dell’ex sindaco di Matera Domenico Bennardi testimoniano una geografia politica provinciale molto complessa e articolata.

In cui il centrosinistra non detta legge. Il Pd soffre se non annaspa proprio con Scarnato che prende un solo voto a Matera e il M5S che è in difficoltà come conferma la mancata elezione di Bennardi.

LE DIFFICOLTÀ DEL CENTRODESTRA

Il centrodestra evidentemente ha difficoltà ad avere interlocutori ben precisi. Così Fratelli d’Italia non riesce a mostrare la propria leadership soprattutto nel capoluogo.

Succede così per esempio che assolutamente a sorpresa nel capoluogo i due consiglieri più suffragati e poi alla fine anche eletti sono Angelo Montemurro passato nella lista del sindaco Nicoletti che ottiene tra i colleghi del Consiglio comunale 5 voti e Domenico Schiavo con 6. Proprio il consigliere di Basilicata Casa Comune fa l’exploit a sorpresa ottenendo il secondo dato in termini di voto ponderato. A prevalere nella lista di Montemurro è Vita Maria Scocuzza consigliera di Bernalda che in assoluto ottiene il miglior risultato. Eletta anche la sindaca di Garaguso Antonella Bilotta che garantisce una preziosa ed essenziale rappresentanza ai piccoli Comuni.

PROVINCIA DI MATERA, IL BUON RISULTATO I MAZZOCCOLI E CAMARDELLA



Buoni risultati per la consigliera di Montescaglioso Mazzoccoli e per quella di Pisticci Camardella che vengono elette. In totale sono 4 su 6 le donne presenti nel nuovo consiglio provinciale ed anche questo è percentualmente un dato più incoraggiante rispetto alle percentuali che si vedono nei Comuni materani.