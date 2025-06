Matera, il sindaco Nicoletti: «Mi sono dimesso dalla Fondazione»

2 minuti per la lettura

Matera, è lo stesso sindaco Antonio Nicoletti a sciogliere il nodo sull’eventuale doppio incarico: «Mi sono dimesso dalla Fondazione. L’ho fatto nel primo cda. Adesso ho iniziato a lavorare da sindaco».

MATERA- Antonio Nicoletti non è più direttore della Fondazione e si è dimesso nel primo cda dopo l’elezione a sindaco di Matera. E’ lui stesso a spiegarlo attraverso un post social che di fatto sottolinea anche come si stia concentrando nel suo nuovo ruolo di sindaco. «Molti si staranno chiedendo che fine ho fatto. Ho iniziato a lavorare da sindaco, e solo da sindaco (sì, in occasione del primo CdA dopo le elezioni mi sono dimesso da direttore generale della Fondazione Matera 2019).

Come promesso, ho iniziato a prendermi cura di Matera “dal bisogno al sogno”: dal sociale al verde, dallo sport alla cultura. Fuori dalle mura del “palazzo”, sto cercando di essere presente in tutte le occasioni che posso. Un sindaco deve esserci sempre. Grazie a tutti voi dei sorrisi e delle strette di mano. Ci vediamo in giro in questi giorni di inizio estate, e intanto buona domenica a tutti!» le sue parole che sono molto importanti.

DUBBI SULLA COMPATIBILITÀ DEI RUOLI DISSOLTI

Sciolgono infatti un dubbio che pure era stato sollevato nei giorni scorsi dal Movimento 5 stelle circa la possibilità e la compatibilità del ruolo di sindaco con quello di direttore della Fondazione. Ruoli che certamente hanno dei punti di contatto non foss’altro che per il fatto che il sindaco è componente del cda che si relaziona direttamente con il direttore. Ma evidentemente la questione non si pone più perchè Nicoletti in un tempo comunque ridotto visto che è in carica da meno di due settimane ha sciolto il mistero e chiarito la situazione. Adesso evidentemente ci sarà da continuare l’attività di sindaco.

Che vorrà dire non solo intervenire direttamente nelle scelte ma anche capire come affrontare la strettoia politica di una maggioranza che in Consiglio di fatto non c’è. Il primo test in questo senso per il nuovo sindaco sarà per il 30 giugno e il 4 luglio con i primi due Consigli comunali e con la nomina del presidente del Consiglio e della nuova giunta che dovrà essere lui stesso ad annunciare. Insomma la nuova consiliatura pare davvero pronta ad entrare nel vivo anche se rimane da capire in quali condizioni e per quanto tempo riuscirà a reggersi. Molto dipenderà anche dal lavoro che Nicoletti dovrà portare avanti nel corso delle prossime settimane e delle scelte operative che l’amministrazione andrà a fare all’interno della cosiddetta macchina comunale. Risposte che arriveranno evidentemente nel corso dei prossimi mesi ma i cui primi indizi saranno chiari già nei prossimi giorni.

DOPO LE DIMISSIONI DEL SINDACO NICOLETTI, IL FUTURO DELLA FONDAZIONE

Intanto il primo grande dubbio che continuava ad aleggiare cioè la questione della direzione della Fondazione è stato superato. Toccherà al cda adesso nominarne uno nuovo, indicando la procedura che verrà definita per la nuova nomina e i tempi che saranno quindi necessari.