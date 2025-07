Matera, l’agenda Nicoletti in attesa di trovare alleati e rinforzi

1 minuto per la lettura

Il sindaco di Matera, nel frattempo, a riflettori spenti si starebbe muovendo per comporre il puzzle: Le prove che attendono Nicoletti.

MATERA- La prova sarà l’assestamento di bilancio ma l’amministrazione Nicoletti nella seduta di venerdì, dovrà portare a casa l’istituzione delle commissioni consiliari che, a detta dei più, bloccano l’attività amministrativa, e l’elezione del presidente del Consiglio. Per non parlare delle linee programmatiche di mandato che il sindaco dovrà illustrare all’assemblea. Punti che Roberto Cifarelli ricorda come risultato delle sue richieste presentate. A scanso di equivoci spiega: «Lo statuto e il regolamento del Comune non prevedono che ci sia la maggioranza. Si può ‘galleggiare’ per cinque anni, a condizione che non ci siano i 17 consiglieri contro – aggiunge – una sorta di governo della post fiducia». Nel frattempo si vocifera di qualche mal di pancia nella coalizione del sindaco del quale alcune scelte non sarebbero state approvate.

MATERA, MALUMORI INTERNI E IL “METODO” NICOLETTI

Il “metodo” Nicoletti, nel frattempo, funzionerebbe nel silenzio delle stanze, lontano dei riflettori per avere un risultato che doti della voluta legittimità del governo cittadino. Le linee programmatiche per i prossimi cinque anni che il sindaco dovrà illustrare in consiglio comunale fra due giorni, potrebbero aprire, di fatto, un importante spazio per comprendere meglio in che maniera il sindaco e la sua amministrazione ritengono debba essere governata la città e quali priorità diventeranno le gambe di questa amministrazione per i prossimi anni.