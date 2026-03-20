Matera, Schiavo attacca la Giunta sulla sub-concessione di locali nei Sassi

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Il consigliere comunale di Matera Domenico Schiavo (Bacc) sulla sub-concessione di locali nei Sassi a una società privata: «Decisione politicamente grave. Si ricorre nuovamente all’articolo 19 per affidamenti diretti senza bando pubblico».

«Negli ultimi giorni la Giunta comunale ha approvato la sub-concessione di alcuni locali nei Sassi a una società privata con finalità di lucro, ricorrendo nuovamente all’art. 19 del regolamento che consente affidamenti diretti senza bando pubblico». Lo scrive in una nota il consigliere di Baccm Schiavo. Nella nota prosegue: «Si tratta di una decisione politicamente grave. Non è in discussione il soggetto beneficiario, ma il metodo adottato: una procedura discrezionale, priva di trasparenza e di confronto aperto, che rischia di compromettere i principi di imparzialità e pari opportunità nell’accesso ai beni pubblici».

MATERA, LOCALI NEI SASSI, IL CONSIGLIERE SCHIAVO: DAI LOCALI PER L’EMERGENZA ABITATIVA AL PRIVATO

«Ancora più preoccupante è la destinazione dei locali: quegli spazi erano stati individuati per una casa-parcheggio, uno strumento fondamentale per affrontare l’emergenza abitativa che interessa molte famiglie in città. Scegliere di sottrarli a questa funzione sociale per destinarli a un uso privato significa compiere una precisa scelta politica, che privilegia interessi particolari rispetto al bene collettivo. Non si tratta – prosegue – di un episodio isolato, ma di un modello che si sta consolidando e che alimenta dubbi legittimi su equità e trasparenza dell’azione amministrativa».

PROPOSTE PER IL PATRIMONIO COMUNE E CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE

«Lo ripetiamo con chiarezza, non siamo – prosegue- assolutamente contro chi, per finalità culturali o associative, richiede l’utilizzo di spazi, posto che il luogo non dovrebbe fare nessuna differenza, che siano i Sassi o qualsiasi altro quartiere di Matera. Crediamo anzi che bisognerebbe, come amministrazione, spendere maggiori energie per far ritornare fruibili i tantissimi spazi che abbiamo in città, molto più grandi di quelli in questione, e che potrebbero essere utilizzati anche da più associazioni contemporaneamente. Senza sottrarre, come in questo caso, dei luoghi destinati alle povertà in costante aumento nella nostra città. Matera non può permettersi politiche che aumentano le disuguaglianze e indeboliscono la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. È necessario – conclude – ristabilire criteri chiari, pubblici e condivisi nella gestione del patrimonio comune, mettendo al centro l’interesse generale e le reali priorità della comunità».