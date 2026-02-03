Mel Gibson torna a Matera, al via le riprese di “Resurrection”

2 minuti per la lettura

Ufficiale il ritorno di Mel Gibson a Matera per il sequel de “La Passione”. Riprese nel Parco della Murgia tra febbraio e aprile. Nei giorni scorsi conferenza di servizi per organizzazione e logistica. Come partecipare ai casting

Il legame mistico tra Mel Gibson e la Città dei Sassi si rinnova. A vent’anni dal kolossal che ha cambiato il destino turistico del territorio, “The Passion”, il regista Premio Oscar torna “a casa” per girare “The Resurrection of the Christ – Trotc”. La conferma ufficiale è arrivata dalla Sala Mandela del Comune di Matera, dove si è tenuta la conferenza di servizi per definire i dettagli di un’operazione cinematografica che promette di riportare la Basilicata al centro del cinema mondiale.

MEL GIBSON A MATERA VENT’ANNI DOPO THE PASSION



A differenza di altre produzioni, questa volta Gibson ha puntato su una scelta radicale: le riprese, programmate tra febbraio e aprile 2026, si svolgeranno esclusivamente nell’area del Parco della Murgia Materana. Una decisione dettata dal valore simbolico e paesaggistico di un luogo che il regista considera unico al mondo e imprescindibile per la narrazione del sacro.

LE RIPRESE NEL PARCO DELLA MURGIA

L’impatto sulla città sarà imponente: la produzione porterà a Matera uno staff di circa 500 persone, tra tecnici e artisti, con ricadute economiche dirette sul comparto ricettivo e dei servizi.

NICOLETTI: «SCELTA D’AMORE PER MATERA»

«La centralità di Matera in questo progetto – ha dichiarato il Sindaco Antonio Nicoletti – nasce da una scelta precisa e sentita da Mel Gibson. Ha voluto mantenere vivo il legame tra la sua produzione a tema religioso e la nostra città. È un riconoscimento che riporta da noi le grandi produzioni internazionali, generando opportunità concrete per i cittadini».

COME PARTECIPARE A CASTING E PROVINI

Parallelamente alla logistica, la macchina dei casting si è già messa in moto. La produzione è alla ricerca di comparse e figurazioni locali, offrendo ai materani la possibilità di entrare a far parte del cast di uno dei film più attesi del decennio.

Info dettagliate: Disponibili sul portale specializzato castingeprovini.com.

Come candidarsi: Le candidature devono essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo: trotc.sud@gmail.com.

La conferenza di servizi ha ribadito la massima collaborazione tra le istituzioni e la produzione per garantire il rispetto dei vincoli ambientali del Parco. Matera si conferma dunque luogo d’eccellenza per il cinema internazionale, capace di coniugare la tutela del patrimonio con le esigenze di set complessi e ambiziosi. L’attesa per il primo ciak è ormai altissima: la “Resurrezione” di Gibson sta per iniziare.