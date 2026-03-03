Vanessa Scalera saluta Imma Tataranni, ultima stagione su Rai1

5 minuti per la lettura

L’8 marzo su Rai1 debutta la quinta e ultima stagione di Imma Tataranni. Vanessa Scalera saluta la PM di Matera tra emozioni e nuovi inizi

Vanessa Scalera torna nei panni di Imma Tataranni, dall’8 marzo su Rai1. E lo fa per l’ultima volta. La quinta stagione della fortunata serie sul pubblico ministero in servizio alla Procura della Repubblica di Matera, creato dalla penna della scrittrice Mariolina Venezia, sarà infatti l’ultima per l’attrice fin qui protagonista.

VANESSA SCALERA E IMMA TATARANNI, ATTO ULTIMO

Una nuova stagione, in quattro prime serate, dove non mancheranno cambiamenti anche se l’impianto narrativo – basato sulla combinazione del genere crime con la commedia – resterà invariato. Rinnovata parte del cast, con l’addio del fidato maresciallo Calogiuri e l’arrivo nel cast di Rocco Papaleo che interpreta il nuovo procuratore capo Altiero Galliano. «Ritrovarmi in Basilicata – commenta – nella mia terra che tanto amo, mi ha ridato la spinta giusta, attori come Massimiliano, Barbara, Vanessa, è stato un privilegio, una spinta emozionale».

ULTIMA STAGIONE CON MOLTE NOVITÀ

E sulle novità interviene anche il regista Francesco Amato: «Era il momento di focalizzarci su altro. Questo diciamo aspetto lo avevamo già affrontato alla fine della quarta stagione. Imma dovrà affrontare la sua vita personale senza il maresciallo e sarà centrale il suo rapporto con Pietro il marito (Massimiliano Gallo), vedremo l’evoluzione sia sulle decisioni di lui sul lavoro che con la figlia Valentina».

L’ADDIO CON IL CUORE A IMMA TATARANNI DI VANESSA SCALERA



Ma anche per Vanessa Scalera la presentazione di questa stagione ha il sapore del commiato: «Questa è la mia ultima stagione, e questo credo che sia nell’ordine delle cose: tutto ha un inizio e una fine – ha detto l’attrice pugliese facendo un bilancio dei tanti anni in cui si è calata nei panni di Imma Tataranni. «L’ho interpretata e le ho dato una personalità. Ho messo nel personaggio alcune caratteristiche che mi appartengono, ci siamo aiutate a vicenda. Io l’ho aiutata ogni tanto ad introdurre dei lati d’umanità che non c’erano, e lei mi ha insegnato a spingere il pedale sull’irruenza, sull’intemperanza, su tratti che io tenevo a bada. Con Imma li ho fatti esplodere. Interpretarla è stato liberatorio. Quello che mi piace di Imma – ha evidenziato ancora – è che è una donna profondamente onesta, che ama il suo lavoro follemente. La Procura è il suo tempio. Questo mi piace di Imma: è una donna seria, una donna che dice quello che pensa che porta avanti le sue battaglie. E poi è buona. Questo, per me, è un dolce, meraviglioso, saluto. Per sette anni ho amoreggiato con Imma, la lascio con il cuore pieno, perché mi ha dato tantissimo. Però la lascio con un sorriso, non c’è amarezza. La lascio con amore».

LA SERIE



Ambientata nella città dei Sassi – prodotta da Rai Fiction, Ibc Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission – la serie in futuro dovrà quindi fare i conti con la partita ‘della successione’. «Intanto – ha messo le mani avanti Anouk Andaloro, capostruttura di Rai Fiction – noi abbiamo i nostri attori e li coccoleremo. Stiamo riflettendo, credo che sia necessario prendere una pausa di riflessione, confrontarci con serenità. Lasciamo che le cose si facciano. Dare una risposta all’uscita della quinta stagione è difficile. Con calma, tranquillamente, amando e rispettando l’opinione di Vanessa, troveremo sicuramente le migliori risposte».

ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE LUCANE

«La quinta stagione segna per la Basilicata anche la narrazione del nostro territorio – afferma Margherita Gina Romaniello Presidente di Lucana Film Commission – Abbiamo chiesto ai produttori ed agli autori di ambientare alcune indagini in territori che per fascino e peculiarità meritano di essere portati alla ribalta nazionale. E continueremo anche con altri progetti ad ampliare la narrazione audiovisiva delle tantissime aree lucane finora poco o affatto conosciute al grande pubblico. E così il pubblico della prima serata Rai scoprirà la meraviglia dei Laghi di Monticchio, del Parco archeologico di Venosa e dell’Incompiuta. Anche il nord della Basilicata conquistano il ruolo di coprotagonista nelle indagini della Sostituto procuratore più famosa ed irriverente della Tv. Anche in questa stagione, scritta da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone, Filippo Gili con la collaborazione di Francesco Amato, le indagini si alternano con le vicende umane e familiari di Imma Tataranni.

L’EVOLUZIONE DI IMMA TATARANNI

Dicono che solo quando senti i piedi toccare il fondo riesci a darti lo slancio per rialzarti. Con una figlia ormai indipendente e un marito dal quale ha scelto di separarsi, Imma si ritrova sola, senza più punti di riferimento. Anche Pietro sembra lontano da lei, tutto preso da una nuova opportunità professionale in una grande azienda in cui, per la prima volta, si sente apprezzato. Per giunta Vitali è tornato a Napoli e il nuovo procuratore capo, rigido e invadente, non tollera l’indole di Imma da battitore libero. E così si butta comunque sul lavoro, ma i casi su cui indaga sono tutti legati a famiglie disgregate, che si sono perse per strada, in parte come la sua. Per fortuna c’è Diana, anche se pure lei deve affrontare piccoli tormenti. In questo caos, tra ironia e disillusione, Imma capirà che nessuno si salva da solo. Nemmeno lei. Matera – con il proprio patrimonio monumentale – e altri luoghi del territorio lucano, da Venosa ai Laghi di Monticchio, al Parco Scultura La Palomba, sono anche in questa stagione la scenografia insostituibile e unica dei racconti di Imma.

La quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” è una coproduzione Rai Fiction – Ibc Movie – Rai Com, realizzata con il contributo della Regione Basilicata e il sostegno della Lucana Film Commission in onda da domenica 8 marzo in prima serata su Rai1 per quattro serate (4 puntate da 100 minuti). Liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia “Come piante tra i Sassi”, “Via del Riscatto”, “Maltempo” e “Rione Serra venerdì” editi da Einaudi Editore Spa. Produttore Rai Alessandra Ottaviani. Produttori Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli per Ibc Movie. Regia di Francesco Amato.