Niente soldi, la Roller Matera rinuncia all'Europa dell'hockey

MATERA – Niente Europa per le ragazze della Roller Matera. Lo ha annunciato la società materana ieri mattina in un comunicato. «La società Newco Roller Matera comunica, con profondo rammarico, la decisione di non procedere all’iscrizione della squadra femminile alle competizioni europee per la stagione sportiva 2025/2026».

Vengono poi spiegate le decisioni sofferte che hanno portato a questo tipo di conclusione che evidentemente priverà le ragazze materane protagoniste a livello nazionale di un palcoscenico internazionale di assoluto livello. «Tale scelta, maturata dopo un’attenta e sofferta riflessione, è stata dettata dall’impossibilità di intervenire in maniera adeguata sul rafforzamento della rosa atlete, condizione necessaria per affrontare con serietà e competitività un impegno così prestigioso. A ciò si aggiunge la difficoltà riscontrata nel reperimento di risorse economiche, dovuta a una risposta limitata da parte del tessuto imprenditoriale locale, nonostante gli sforzi e il dialogo costante promossi dalla società».

Motivi dunque di carattere tecnico e economico che hanno portato a questa decisione che di fatto toglie un’importante occasione di promozione della città e priva una delle principali realtà sportive di un’occasione di competere con le squadre più forti a livello internazionale se si pensa solo che due anni fa la Roller Matera in Europa ha sfiorato la final four di Coppa dei Campioni mancandola solo in una sfortunata trasferta spagnola.

«Siamo consapevoli del valore sportivo e simbolico che la partecipazione a competizioni internazionali rappresenta, in particolare per il movimento femminile, che negli ultimi anni ha mostrato una crescita costante in termini di passione, qualità e dedizione. Per questo motivo, la rinuncia non può che essere vissuta con amarezza, ma al tempo stesso con la consapevolezza di voler costruire, con rinnovata energia, un futuro che ci consenta di tornare a competere ai massimi livelli. Ringraziamo con sincera gratitudine le nostre atlete, lo staff tecnico, le famiglie, i collaboratori e tutti i sostenitori che ogni giorno condividono con noi il senso di appartenenza e l’amore per questi colori. Il nostro impegno per la crescita dell’hockey femminile a Matera non si arresta. Dedicheremo tutte le risorse a nostra disposizione, economiche e tecniche, al nostro settore giovanile, ricostruito negli ultimi anni, sicuri di avere nuovi talenti da schierare nelle squadre senior. Guardiamo avanti con determinazione, nella convinzione che, insieme, torneremo più forti».