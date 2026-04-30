Basilicata, Bardi illustra il Bilancio di previsione 2026-2028: manovra di oltre 4 miliardi

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POTENZA – Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha illustrato in Consiglio regionale il Bilancio di previsione 2026-2028. La manovra finanziaria, ha sottolineato, si attesta complessivamente intorno ai 4,37 miliardi di euro e punta a garantire la tenuta del sistema economico lucano in un contesto internazionale complesso, segnato dal rallentamento dell’economia e dai costi energetici.

La voce principale della spesa corrente è rappresentata dalla sanità, che assorbe oltre il 70% delle risorse. Il Presidente ha confermato il finanziamento del sistema sanitario per circa 1,238 miliardi di euro, definendo la copertura del disavanzo una priorità politica e sociale irrinunciabile per garantire i servizi ed evitare l’aumento della pressione fiscale, a tutela delle fasce più fragili e delle aree interne.

SALE LA PRODUZIONE OSPEDALIERA E CONFERMATO IL BONUS IDRICO

I dati del 2025 mostrano segnali positivi con una produzione ospedaliera salita a 227,4 milioni di euro e una mobilità passiva diminuita di circa 10 milioni. Sul fronte del contrasto al caro-energia, il Presidente ha rivendicato l’efficacia delle misure regionali che hanno permesso alle famiglie lucane di risparmiare finora 197 milioni di euro sulla materia prima gas. Un residente in Basilicata paga mediamente il 60% in meno rispetto a un cittadino di altre regioni limitrofe.

Inoltre confermato il Bonus Idrico per le famiglie con ISEE entro i 30.000 euro e prosegue il piano per l’installazione di pannelli fotovoltaici che raggiungerà una platea di 10.000 utenti. L’economia regionale mostra una capacità di tenuta con una domanda di lavoro cresciuta del 17% nel primo semestre 2026. Il volume degli investimenti attivati sul territorio, tra risorse regionali e comunali, è stimato in almeno 1 miliardo e 800 milioni di euro.

RISORSE PNRR E ACCORDO DI COESIONE

Le risorse del PNRR, dei fondi europei FESR-FSE+ e dell’Accordo per la Coesione rappresentano la leva principale per interventi su infrastrutture, digitalizzazione, competitività delle imprese e rigenerazione urbana. Per il comparto agricolo, oltre ai 32 milioni direttamente in bilancio e alla programmazione comunitaria, è stato inserito un ulteriore contributo di 4 milioni di euro.

Il bilancio si presenta solido e improntato alla prudenza finanziaria: per il triennio 2026-2028 non è previsto il ricorso a nuovo debito. La Regione registra inoltre tempi di pagamento pari a -17 giorni rispetto alle scadenze, segno di un’efficiente gestione della liquidità. Il Presidente Bardi ha concluso sottolineando che l’obiettivo del governo regionale è trasformare la spesa pubblica in una leva strategica capace di attivare dinamiche economiche autonome, consolidando il tessuto imprenditoriale e migliorando concretamente la qualità della vita di tutti i lucani.