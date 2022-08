Parlamentarie M5S, in Basilicata capilista Lomuti e Turco

1 minuto per la lettura

POTENZA – I senatori uscenti Arnaldo Lomuti e Mario Turco saranno i due candidati capilista, il primo alla Camera e il secondo al Senato, ai collegi plurinominali in Basilicata del Movimento 5 stelle alle elezioni del prossimo 25 settembre: la lista è stata pubblicata sul sito del Movimento, all’esito delle Parlamentarie on line che si sono svolte lo scorso 16 agosto.

Oltre a Lomuti, alla Camera saranno candidati anche Viviana Verri – ex sindaca di Pisticci – ed Eustacchio Ruggieri, mentre al Senato sarà la senatrice Agnese Gallicchio a ricoprire la seconda postazione disponibile dopo Turco.

Lomuti è stato il candidato più votato alla Parlamentarie in Basilicata per la Camera con 481 preferenze, seguito da Verri con 420. Sono stati pubblicati anche i nomi dei candidati supplenti; per la Camera saranno Pasquale Mario Colella, Arjana Bechere e Angelo Bozza Bracuto; al Senato, Antonio Materdomini e Antonio Digioia.

Il presidente del Movimento, Giuseppe Conte – è scritto in una nota sul sito internet del M5s – ha sottolineato che, «ai sensi dell’articolo cinque dello Statuto, si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre – conclude la nota – si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario».