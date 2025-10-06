Elezioni regionali, Bardi si congratula con Occhiuto: «Punto di riferimento per il sud»

1 minuto per la lettura

Il presidente della regione Basilicata Vito Bardi si congratula con Roberto Occhiuto per il voto delle elezioni in Calabria. Chiede sinergia Basilicata-Calabria per lo sviluppo del Sud.

POTENZA – Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (Forza Italia), è tra i primi esprimere le sue felicitazioni a Roberto Occhiuto per il successo elettorale che si sta delineando in Calabria. In un messaggio diffuso dall’ufficio stampa della Giunta lucana, Bardi ha sottolineato come il risultato confermi la fiducia dei cittadini calabresi nella visione e nella competenza del governatore. Il messaggio di Bardi si concentra in particolare sulla necessità di rafforzare l’asse tra le regioni meridionali per affrontare le sfide comuni. «La collaborazione tra le nostre Regioni del Sud è fondamentale per affrontare insieme le grandi sfide del futuro: lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle nostre eccellenze,» ha dichiarato il governatore lucano. Bardi ha espresso la sua convinzione di poter proseguire un lavoro in sinergia volto a dare «sempre più forza e centralità al Mezzogiorno nel panorama nazionale».

ELEZIONI IN CALABRIA, BARDI: «OCCHIUTO UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL MERIDIONE»

In conclusione, il presidente Bardi ha augurato a Roberto Occhiuto di proseguire il suo impegno con rinnovato entusiasmo per la Calabria e per l’intero Sud Italia. «Sono certo che il suo operato continuerà a rappresentare un punto di riferimento per l’intero territorio meridionale» ha concluso Bardi, consolidando l’idea di una collaborazione stretta e necessaria per lo sviluppo del Meridione.