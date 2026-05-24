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Elezioni, anche in Basilicata si vota: Urne aperte per 16 comuni, tra questi due commissariati: Lauria e Sarconi. Saranno coinvolti 50mila elettori.

È giunta l’ora recarsi alle urne. Infatti circa cinquantamila cittadini lucani sono chiamati al voto oggi e domani per il rinnovo dei Consigli comunali e la scelta del nuovo sindaco. Sono 16 i comuni della Basilicata chiamati alle urne per le elezioni amministrative tra le province di Potenza e Matera. In totale sono 41 le liste presentate, distribuite tra i diversi centri che sono chiamati ad eleggere il nuovo sindaco.

LA SITUAZIONE NEL POTENTINO: LE LISTE IN CAMPO NEI DIECI COMUNI COINVOLTI

Nel Potentino, dove si vota in 10 Comuni, sono state depositate complessivamente 25 liste. La situazione appare piuttosto variegata nella regione: ad Acerenza si contano 3 liste, così come a Castronuovo Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Lauria e Sant’Arcangelo. Due liste ciascuno invece per Filiano, Francavilla in Sinni e Sarconi, mentre a Moliterno è stata presentata una sola lista.

IL QUADRO NEL MATERANO E LE REGOLE DEL VOTO SENZA BALLOTTAGGIO

Nel Materano, i Comuni al voto sono 6 per un totale di 16 liste. Il quadro mostra 2 liste ad Accettura, 4 a Craco e 4 anche a Grottole, che risultano i centri con la maggiore competizione. A Salandra e San Giorgio Lucano sono state presentate 2 liste ciascuno, mentre a Tursi le liste in campo sono 2. Nessun Comune arriva a 15 mila residenti, per cui si voterà su un unico turno, salvo casi di assoluta parità per i quali sarebbe necessario un turno di ballottaggio, in programma domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno.

ELEZIONI IN BASILICATA, CANDIDATI E CURIOSITÀ SULLE LISTE CIVICHE NEI COMUNI: IL CASO DI MOLITERNO

Il comune lucano più popoloso è Lauria, che è anche uno dei due (insieme a Sarconi) commissariati. Sono 39 in tutto i candidati-sindaco, 10 le donne. Nessun simbolo di partito: le liste sono tutte civiche. Tra i sedici comuni della Basilicata che rinnovano domani e lunedì prossimo il consiglio municipale, Moliterno è l’unico in cui è stata presentata solo una lista, quella del sindaco uscente Antonio Rubino. I seggi resteranno aperti dalle ore 7:00 alle ore 23:00 della giornata di oggi e dalle ore 7:00 alle ore 15:00 di domani.