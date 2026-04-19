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Caso Cicala in regione Basilicata, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto smentisce tensioni interne e si schiera con l’assessore ribelle

POTENZA – Il posto di Carmine Cicala all’interno della giunta regionale non si tocca. E chi pensa altrimenti se ne faccia una ragione.

È questa la linea ribadita ieri, sabato 18 aprile 2026, alla Tgr dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Piergiorgio Quarto, a una settimana esatta dallo strappo tra l’assessore meloniano all’Agricoltura e il governatore Vito Bardi.

FRATELLI D’ITALIA SI SCHIERA CON CICALA DOPO LO STRAPPO CON BARDI

Col voto contrario espresso dal primo al pre-consuntivo di bilancio 2026 della Regione, per protesta contro l’assenza degli stanziamenti attesi per fare fronte alle esigenze del dipartimento Agricoltura, e del relativo comparto produttivo.

Quarto ha voluto mettere a tacere così le voci che da una settimana a questa parte accreditano l’esistenza di una spaccatura all’interno del partito. Col gruppo consiliare schierato con chi chiede le dimissioni dell’assessore ribelle dopo il tramonto dell’ipotesi di una revoca delle deleghe da parte del governatore.

QUARTO: «CICALA DEVE RESTARE AL SUO POSTO»



«La posizione di Fratelli d’Italia è chiara a tutti i livelli. Cicala deve restare al suo posto». Queste le parole affidata da Quarto alla Tgr, a meno di 24 ore di distanza da una riunione di maggioranza in cui alla richiesta di un passo indietro dell’assessore, originariamente formulata dal calendiano Nicola Morea, si sarebbero associati anche altri esponenti del centrodestra allargato lucano.

CICALA DALLA CINA POSTA VIDEO CON ELOGI DA LOLLOBRIGIDA



Intanto – sempre ieri, sabato 18 aprile 2026 – anche il diretto interessato è tornato a ostentare sicurezza dalla lontana Cina. Come a inizio settimana quando ha postato un video con l’elogio rivoltogli al Vinitaly di Verona dal ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Lo stesso Lollobrigida, peraltro, con cui domani dovrebbe incontrarsi Bardi per un incontro programmato da tempo in cui inevitabilmente si affronteranno anche il “caso” e la maniera di uscirne. Inclusa la possibilità di recuperare almeno una parte delle risorse aggiuntive per l’agricoltura richieste da Cicala durante la discussione del bilancio in Consiglio regionale.

L’ASSESSORE DI FRATELLI D’ITALIA AD HONG KING PER LA MANIFESTAZIONE “MAESTRI DEL GUSTO”



«Portare la Basilicata a Hong Kong significa rafforzare la presenza delle nostre produzioni nei mercati internazionali e creare nuove opportunità concrete per le imprese e per l’intero territorio regionale».

Questo il messaggio diffuso dall’assessore a margine della manifestazione enogastronomica “Maestri del Gusto”, in programma in questi giorni presso il The Peninsula Hong Kong. Manifestazione che riunirebbe «circa 40 espositori italiani» più «operatori, importatori e una community internazionale di appassionati del settore».

CICALA: «È UN PASSAGGIO STRATEGICO»



«Non è solo una vetrina – ha aggiunto Cicala – ma un passaggio strategico: stiamo costruendo relazioni, verificando opportunità commerciali e lavorando per facilitare l’ingresso dei prodotti lucani, insieme alla nostra offerta turistica e culturale, nei mercati asiatici».

«La presenza a Hong Kong si inserisce in un percorso già avviato di relazioni internazionali. Proprio da Hong Kong, in occasione della seconda Asta Internazionale del Tartufo Bianco di Basilicata, è arrivata l’aggiudicazione del lotto più significativo, con un segnale concreto di attenzione verso le produzioni lucane e un valore successivamente destinato a finalità solidali». P

rosegue l’assessore. «Tra le eccellenze presentate, spicca per la prima volta in Asia la Fragola della Basilicata Igp, affiancata da produzioni simbolo del territorio come l’Aglianico del Vulture, i vini Matera Doc, l’olio extravergine del Vulture Dop, i Peperoni di Senise Igp, il fico secco di Miglionico, il miele lucano e una selezione di trasformati agroalimentari e prodotti da forno».

LA NOTA DELLA REGIONE SULL’EVENTO AD HONG KONG



Nella nota diffusa ieri, sabato 18 aprile 2026, dall’ufficio stampa della giunta regionale si sottolinea che «elemento centrale dell’iniziativa è anche il ruolo dello chef lucano Giandomenico Caprioli, ideatore e testimonial della manifestazione, da anni impegnato nella promozione delle produzioni lucane in Asia attraverso una rete di ristoranti e punti vendita».

«Accanto alla dimensione istituzionale e commerciale, emerge anche la presenza di una comunità lucana attiva nella promozione della cucina italiana all’estero».

«UNA PARTECIPAZIONE IN UN CONTESTO DI ALTO PROFILO»

Proseguono da via Verrastro. «In questa direzione si inserisce la partecipazione del ristoratore Pino Bianco, che già lo scorso anno aveva preso parte alle iniziative da Berlino e che, in questa occasione, ha contribuito con una masterclass dedicata alla pasta fatta a mano, affiancato dalla madre, offrendo una testimonianza diretta della tradizione gastronomica lucana. La partecipazione lucana si inserisce in un contesto di alto profilo, realizzato con il supporto dell’Agenzia Ice, della Camera di Commercio Italiana a Hong Kong e Macao e del Consolato Generale d’Italia a Hong Kong, e rappresenta un tassello della strategia regionale di internazionalizzazione del comparto agroalimentare.

L’ASSESSORE DI FRATELLI D’ITALIA AD HONG KONG: «LA QUALITÀ DELLE NOSTRE IMPRESE È COMPETITITVA»

L’evento, ospitato nella Salisbury Room del Peninsula, si sviluppa in due giornate dedicate a incontri B2B, degustazioni e networking con operatori selezionati, con l’obiettivo di consolidare relazioni commerciali e posizionare le produzioni lucane in mercati ad alto potenziale».

«La qualità che esprimono le nostre imprese – conclude Cicala – è riconosciuta e competitiva. Il nostro compito è accompagnarla fuori dai confini regionali e nazionali, trasformando questa capacità in sviluppo, lavoro e nuove prospettive per tutta la Basilicata».