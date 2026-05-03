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Maltempo, terminata la conta dei danni in Basilicata. Istanze arrivate da 55 Comuni, attesa l’ordinanza della Protezione Civile. Stimati interventi per 140 milioni

Esattamente un mese dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Basilicata, provocando enormi disagi, gravi danni e la richiesta dello stato di emergenza, la Regione ha portato a termine la raccolta delle istanze comunali che, al momento, risultano trasmesse da 55 Comuni, oltre che dalle due Province. In tutto, la stima ammonterebbe a 140 milioni di euro in richieste di intervento. Senza dimenticare che, tra queste, risultano particolarmente urgenti quelle pervenute già all’indomani del disastro dai comuni di Sant’Arcangelo e Rapolla, costretti fuori casa da una serie di eventi franosi. In generale, per gli interventi di somma urgenza, risulta già un conteggio complessivo di 3 milioni e 700 mila euro. Una cifra che, allo stato delle cose, è destinata senz’altro a salire.

AREE COLPITE DAL MALTEMPO E PRIORITÀ DI INTERVENTO SUI DANNI SUBITI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA

La priorità, in sostanza, è intervenire in modo mirato. L’ondata di maltempo di inizio aprile ha infatti colpito con diversa intensità a seconda dell’area geografica, con dissesti individuati prevalentemente nell’area di Rapolla. Parallelamente, nel Metapontino, erano stati segnalati ingenti danni al comparto agricolo, vessato da pioggia abbondante, grandine e alluvioni.

Una prima conta dei danni, nei giorni scorsi, era già stata parzialmente completata con la mappatura delle problematiche riscontrate nel Potentino, con il presidente della Provincia, Christian Giordano, a richiedere il trasferimento dei fondi. È attesa ora la pubblicazione dell’ordinanza di Protezione Civile, nella quale saranno indicati i contributi in base a esigenze e spettanze.