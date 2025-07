Potenza, apre la locanda Telesca. Prenotabili le stanze del sindaco

2 minuti per la lettura

A Potenza apre al pubblico la locanda Telesca “Antico Mulino”; prenotabili da qualche giorno le stanze sotto l’abitazione del sindaco. Per un notte servono 104 euro. Tra le regole il no a feste di addio al celibato

HA aperto i battenti nei giorni scorsi la nuova attività del primo cittadino Vincenzo Telesca. Al lato opposto della piazza su cui affaccia il suo ufficio municipale.

Da inizio luglio, infatti, è possibile prenotare sulle principali piattaforme telematiche dedicate il pernottamento in una delle quattro stanze della pensione realizzata nella palazzina di piazza Matteotti acquistata dalla moglie dell’allora consigliere comunale Vincenzo Telesca nel 2022. Proprio affianco al tempietto di San Gerardo.

Il “vernissage” è arrivato dopo tre anni di impegnativi lavori di ristrutturazione. Lavori segnati, nell’ultimo periodo, dalle critiche per l’impatto estetico dei pannelli fotovoltaici installati su una tettoia alla sommità dell’edificio. Come pure per la ricorrenza del nome della ditta affidataria dei lavori, la Pace Rocco costruzioni srl, nei dossier più importanti allo studio dell’amministrazione comunale. Come la nuova piscina olimpionica, che a un certo punto Telesca ha ipotizzato di realizzare in contrada Lavangone, lì dove Pace possiede diversi terreni e ha già chiesto e ottenuto una variante urbanistica proprio per la realizzazione di una piscina. O ancora la ristrutturazione del nuovo palazzetto del Coni, che a fine marzo è stata aggiudicata proprio alla Pace costruzioni.

La “Guest house Antico Mulino”, questo il nome della pensione, offre 4 camere a prezzi variabili da 104 a 208 euro a seconda ce si opti per la matrimoniale o la soluzione con 4 posti letto.

Nelle immagini diffuse in rete si notano gli arredamenti ricercati, una palestra a disposizione degli ospiti, e una sala per la colazione.

Non c’è, invece, la terrazza con la sua pergola fotovoltaica che pare destinata a restare a servizio dell’abitazione del primo cittadino. Dopo il trasloco dall’immobile in vico Luigi La Vista su cui nei mesi scorsi erano montate altre polemiche. Questa volta a causa dell’acquisto da parte dell’allora consigliere comunale Telesca di alcuni locali comunali attigui, in apparente violazione del divieto per i pubblici amministratori di comprare i beni degli enti amministrati.

Pubblicate in rete anche le principali regole per gli ospiti della struttura. Incluso di divieto di utilizzo dei locali per feste di addio al celibato.