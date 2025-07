Potenza: accessibilità edifici pubblici: «sulle barriere non solo passerelle»

2 minuti per la lettura

Chiesta la verifica dell’accessibilità negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico di Potenza: «Sulle barriere non solo passerelle». De Grazia (Confsal) dopo la “Passeggiata in sedia a rotelle” in via Pretoria.

«E’ necessario andare oltre le passerelle e i momenti celebrativi: serve un impegno concreto, strutturale e continuativo per l’abbattimento reale delle barriere architettoniche che ancora oggi limitano fortemente la mobilità e la dignità di troppe persone». E’ quanto si legge in una nota diffusa ieri da Confsal Basilicata, a commento della “Passeggiata in sedia a rotelle” organizzata martedì in via Pretoria da Flavio Olita, ideatore e responsabile del progetto Barriere Zero, insieme al Forum dei Giovani di Potenza.

Una passeggiata che ha visto tra protagonisti anche il sindaco Vincenzo Telesca e diversi esponenti dell’amministrazione comunale. La Confsal Basilicata, attraverso il segretario Gerardo de Grazia: «accoglie positivamente le recenti iniziative di sensibilizzazione sul tema dell’accessibilità e dell’inclusione che hanno avuto luogo nella città di Potenza, riconoscendone il valore simbolico e culturale». Il sindacato, d’altro canto, ricorda che l’abbattimento delle barriere architettoniche non è «solo di una questione tecnica o urbanistica, ma di un vero e proprio atto di civiltà e di equità». «Le barriere architettoniche – prosegue de Grazia – rappresentano ogni giorno un ostacolo insormontabile per anziani, persone con disabilità, genitori con passeggini e tutti coloro che hanno diritto a una città vivibile, accogliente e accessibile».

ACCESSIBILITÀ A EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO, L’APPELLO ALLE ISTITUZIONI DI POTENZA: UN CAMBIO DI PASSO DECISO

Di qui l’appello. «Chiediamo alle istituzioni locali un cambio di passo deciso»: dalla progettazione di spazi pubblici realmente inclusivi, alla verifica dell’accessibilità negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, fino alla pianificazione di interventi mirati in tutti i quartieri, nessuno escluso». Conclude il segretario regionale. «La Confsal Basilicata – conclude la nota – continuerà a vigilare, a proporre e a sollecitare affinché le promesse non restino parole vuote, ma si traducano in azioni concrete e misurabili».