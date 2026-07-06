Un uomo di Lavello salva in mare una donna e i suoi due bambini

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Il gesto eroico di un uomo di Lavello che a Margherita di Savoia (Bat) salva in mare due bambini risucchiati dalle onde e la loro madre

Due bambini risucchiati in acqua dalla forze delle onde, la mamma tenta di riportarli a riva e va in grosse difficoltà. Un cittadino originario di Lavello, si è lancia in mare insieme ai bagnini e salva la vita alle tre persone.

Dal dramma alla gioia, in un attimo. E’ quanto accaduto venerdì mattina sulla spiaggia di Margherita di Savoia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

A causa del maestrale crescente, le onde davanti al litorale si sono andate alzando sempre di più e quella zona è nota perchè in queste condizioni meteo si sviluppa una forte risacca che spinge al largo.

I COMPLIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LAVELLO PER IL GESTO EROICO

L’amministrazione comunale di Lavello si è complimentata con Vincenzo Marcone, “protagonista di un gesto eroico che ha salvato una madre e i suoi due bambini in grave difficoltà a causa del mare in burrasca”, dimostrando “un coraggio esemplare”.

Venerdì le avverse condizioni del mare hanno portato i bagnini a vietare la balneazione. Due bambini, mentre giocavano a riva, sono stati risucchiati in acqua dalla forza delle onde. La madre, nel disperato tentativo di soccorrerli, è entrata in mare trovandosi in una situazione critica.

Marcone non ha esitato a tuffarsi per prestare aiuto. Con coraggio e determinazione, ha affrontato le forti correnti, riuscendo a raggiungere la madre e guidarla verso la riva insieme ai bagnini, già impegnati nelle operazioni di soccorso.

Completato il soccorso, Vincenzo è tornato tra i suoi familiari e la mamma dei due bambini gli ha espresso profonda gratitudine.

L’amministrazione comunale di Lavello ha ritenuto opportuno rendere pubblico questo episodio, affermando che “desidera esprimere il più sincero apprezzamento e la profonda gratitudine al nostro concittadino Vincenzo Marcone, protagonista di un gesto di grande coraggio e altruismo”.

Hanno sottolineato come il gesto di Vincenzo rappresenti “i valori più autentici della nostra comunità: il coraggio, il senso del dovere, la solidarietà e la disponibilità ad aiutare il prossimo, anche mettendo a rischio la propria incolumità”. Una vicenda che per fortuna ha avuto un lieto fine.