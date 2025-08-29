Potenza, preso il minore evaso dal carcere

3 minuti per la lettura

Preso il minore evaso dal carcere di Potenza, aveva l’obbligo di rientrare nell’istituto penitenziario mercoledì sera, ma si era dileguato.

Dopo una notte di intense ricerche la Polizia locale di Potenza, dirette dal Colonnello Santoro, ha assicurato un ragazzo diciassettenne all’IPM di Potenza. Il ragazzo aveva l’obbligo di rientrare nell’istituto penitenziario entro le ore 18 dalla sera del 27 agosto 2025, ma si era allontanato nelle campagne della città, facendo perdere le proprie tracce. Il personale della Polizia locale, coadiuvato dal responsabile della Protezione civile Giuseppe Brindisi e dalle associazioni di volontariato della Protezione civile, e dai Vigili del Fuoco, ha esplorato il territorio tutta la scorsa notte. Solo durante la mattinata di ieri, mantenendo sempre un contatto diretto con la famiglia, il giovane è stato rintracciato e assicurato all’Istituto penitenziario.

Di «brillante operazione» ha parlato la Comandante Santoro «che ha avuto un epilogo positivo, grazie all’impegno ed alla professionalità del personale della Polizia locale. Operando in stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria e grazie al lavoro attento degli ufficiali e degli operatori in servizio, associato a un non comune senso del dovere e umanità, si è riusciti ad assicurare il ragazzo, incolume, all’Istituto penitenziario, ristabilendo a stretto giro, sicurezza e legalità sul territorio».

L’ANALISI DEL SINDACATO DI POLIZIA PENITENZIARIA SULL’EVASIONE DEL MINORE DAL CARCERE DI POTENZA

«La fuga del giovane 17enne dall’Istituto Minorile di Potenza è l’emulazione di quanto accade nei penitenziari dove siamo al 700% di casi in più di evasioni sulla “fiducia dello Stato”, vale a dire grazie ai permessi». Così Aldo Di Giacomo, segretario generale del Fsa-Cnpp-Spp (Sindacato Polizia Penitenziaria) che aggiunge: «la situazione dell’istituto per minori in fondo è l’altra faccia della medaglia dell’emergenza carceri che gli agenti non possono fronteggiare da soli.

All’Ipm di Potenza, al 15 luglio scorso, sono 25 gli ingressi stabili, di cui 14 provenienti da altri Ipm, più un giovane presso il CPA, mentre i minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, presi in carico per la prima volta, al 15 luglio scorso, a Potenza sono 145, a cui aggiungere 214 già precedentemente presi in carico, per un totale di 359 giovanissimi. Sempre a luglio nei 17 Istituti Penali per minorenni ci sono 546 giovanissimi rispetto ai poco più di 300 di due anni fa. I più numerosi a Nisida-Napoli (73), Milano (32), Torino (48), Bologna (39), Catania (37). Ma con l’introduzione di una cinquantina di nuovi reati sono destinati ad aumentare».

UN SISTEMA CARCERARIO CHE “NON SERVE A NULLA” E LE PROPOSTE

Per il segretario sindacato polizia «l’attuale sistema carcerario per minori non solo non serve a nulla ma si rivela una sorta di scuola per delinquere: il 90% di chi entra in un istituto per minori si avvia verso una “carriera criminale” passando come stadio successivo immediato al carcere normale. Il 70% dei ragazzi entra per custodia cautelare, con una permanenza media di poco superiore ai 100 giorni. Il fenomeno delle baby gang insieme alla tendenza all’emulazione dell’atteggiamento dei “grandi” che comandano dalle celle sono due aspetti nuovi da affrontare.

Si tenga conto che più del 50% dei casi i reati commessi sono contro il patrimonio e quelli contro la persona il 30%. Per noi – Di Giacomo – le misure da mettere in campo sono decisamente più complesse. Sarebbe troppo facile estendere la platea di minori perseguibili. Tra le priorità è sicuramente necessario pensare agli istituti per minori per potenziarne il ruolo effettivo di rieducazione oltre all’adeguamento delle strutture carcerarie esistenti, che sono fatiscenti e vetuste, e ad un piano di assunzione di personale specializzato e penitenziario».