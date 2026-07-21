Viadotto Tiera a Potenza, ecco il piano per l’abbattimento: info utili

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Prevista per il 26 luglio 2026 l’esplosione controllata per l’abbattimento del Viadotto Tiera a Potenza; ecco il piano e tutte le informazioni utili ai cittadini

POTENZA – Il prossimo 26 luglio l’esplosione controllata cancellerà definitivamente la struttura pericolante del Viadotto Tiera, ponendo fine a un lungo blocco infrastrutturale iniziato con il cedimento di un pilone nell’agosto 2025. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, coordinate dalla Prefettura di Potenza ed eseguite tramite microcariche, il sindaco Vincenzo Telesca ha firmato il piano di emergenza comunale. Il provvedimento sindacale stabilisce lo sgombero obbligatorio e coatto di tutte le persone presenti in un raggio di 130 metri dal punto di detonazione. L’evacuazione dovrà iniziare tassativamente alle 7 del mattino del prossimo 26.

L’esplosione è programmata per le 10 circa e l’area rimarrà interdetta fino al completo cessato allarme. Lo sgombero interessa i residenti e le attività di via dei Due Boschi, via dei Quattro Tornanti, contrada Fermata Tiera, via Piani di Zucchero e via Lavangone.

Prima di lasciare le abitazioni, i residenti dovranno chiudere i rubinetti del gas, scollegare i dispositivi elettrici non essenziali e lasciare le finestre e i balconi aperti. Il rientro sarà autorizzato solo a seguito dei controlli strutturali post-esplosione. Si raccomanda inoltre di allontanare gli animali domestici o assicurarne la custodia .

VIABILITA’ E RESIDENTI EVACUATI

I residenti evacuati saranno ospitati presso la Pasticceria Romano in via San Francesco, dove verrà offerta una colazione. L’inizio e la fine delle operazioni saranno scanditi da fischi di corno: 5 fischi lunghi 30 minuti prima del tiro, 1 fischio continuo al momento del brillamento e 5 fischi brevi come segnale di cessato pericolo (circa 10 minuti dopo il tiro)

L’intera viabilità attorno all’area della ex Statale 93 subirà pesanti modifiche per evitare il transito di mezzi durante il brillamento. Il tratto di via dei Due Boschi in corrispondenza del viadotto è totalmente interdetto al traffico veicolare e pedonale.

Per garantire i collegamenti delle contrade rimaste parzialmente isolate, la mobilità sarà rimodulata. Per i residenti delle aree di Bosco Grande, Bosco Piccolo e contrada Barrata è attiva la bretella di collegamento temporanea realizzata dal Comune su terreno privato, che permette il transito sicuro aggirando il cantiere. Il traffico a lungo raggio e i collegamenti verso la superstrada Potenza-Melfi e verso Foggia saranno regolamentati dagli svincoli alternativi della rete Anas, evitando l’innesto locale di Tiera.

Pattuglie della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine e volontari della Protezione Civile presidieranno i varchi di accesso alla zona rossa a partire dalle 7 del mattino per deviare le auto.

Per i residenti sprovvisti di mezzo proprio o con mobilità ridotta, la Protezione civile ha predisposto un servizio navetta gratuito che effettuerà i trasferimenti dalle aree evacuate verso il centro di accoglienza tra le 7 e le 8.30.

SALVAGUARDIA DEGLI ANIMALI

Il piano di emergenza include un capitolo speciale per la salvaguardia degli oltre 700 cani ospitati nel vicino canile municipale. Al fine di azzerare i rischi legati allo shock acustico e alle vibrazioni dell’onda d’urto, i servizi veterinari e il Comune hanno disposto l’installazione di barriere fonoisolanti provvisorie. Nella mattinata di domenica, gli animali verranno temporaneamente trasferiti nei box interni più protetti della struttura sotto la vigilanza continua di personale specializzato.

L’abbattimento della campata consentirà la rimozione immediata dei detriti dai binari sottostanti. Subito dopo il via libera delle autorità, le squadre di Rete ferroviaria italiana (Rfi) avvieranno la ricostruzione della linea. Il cronoprogramma mira a ristabilire la normale circolazione ferroviaria entro i primi giorni di settembre garantendo la mobilità studentesca per l’avvio dell’anno scolastico.

Contatti utili per i cittadini

È possibile richiedere assistenza speciale per anziani o disabili al numero 0971 415888 (attivo h24 da venerdì 24 luglio) della sala operativa della Protezione civile:

Per segnalazioni urgenti sulla viabilità o per attivare i trasporti di emergenza, il contatto telefonico di riferimento è lo 0971 415777 del pronto intervento della Polizia locale.



