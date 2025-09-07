La Madonna Nera è tornata in basilica nella sua Viggiano

3 minuti per la lettura

La messa concelebrata dal cardinale Zuppi, della Madonna di Nera, patrona della Basilicata è tornata a Viggiano. Bardi: «Questo è il momento in cui la Basilicata riscopre la propria identità e la propria coesione».

VIGGIANO – La messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi con l’arcivescovo metropolita Davide Carbonaro, il messaggio del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi: il ritorno della statua della Madonna Nera dal Santuario sul Sacro Monte alla città, avvenuto ieri, è uno degli appuntamenti più attesi non solo in Basilicata ma anche fuori dai confini regionali e nazionali. «E’ uno dei momenti più sentiti della tradizione religiosa lucana, capace di unire generazioni e comunità nel segno della devozione e della memoria storica», ha detto Bardi. E ancora: «La Madonna nera di Viggiano è nel cuore di tutti i lucani. È un simbolo che unisce la nostra terra, le nostre famiglie e le nostre comunità nel segno della fede e delle radici condivise. La sua festa va oltre l’appuntamento religioso. E’ un momento in cui la Basilicata riscopre la propria identità e la propria coesione».

Infine un ringraziamento speciale alla chiesa lucana e al cardinale Zuppi: «La presenza del Presidente della Cei, insieme a tutti i vescovi della Basilicata, è un segno di grande attenzione e vicinanza. È anche un’occasione per rilanciare un messaggio di pace, solidarietà e speranza, valori di cui abbiamo sempre più bisogno». Viggiano ha accolto la consueta, immensa massa di fedeli per le celebrazioni dedicate alla Madonna, patrona della Lucania, a cui è stato dedicato nei giorni scorsi (e il prosieguo in quelli a venire) un programma che intreccia liturgia e momenti civili.

IL PROGRAMMA RELIGIOSO DELLA FESTA

Il calendario religioso si era aperto il 4 settembre scorso, giornata eucaristica, con la celebrazione delle messe al mattino e alla sera e con la benedizione eucaristica conclusiva. Venerdì 5 è stata una giornata penitenziale, dedicata alle confessioni e alla preparazione interiore dei devoti. Sabato 6 settembre il pellegrinaggio: i fedeli hanno accompagnato in processione il quadro della Madonna fino a piazza Papa Giovanni XXIII.

Il cuore della festa ieri, quando alle prime luci dell’alba è cominciata la tradizionale discesa della statua dal santuario sul monte. Dopo la messa mattutina, la processione ha attraversato le strade della città con la partecipazione di autorità religiose, civili e militari. L’arrivo in piazza Papa Giovanni XXIII è stata seguita dalla messa pontificale presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcolape italiana. Accanto a lui il nunzio apostolico in Italia Emil Paul Tscherrig, l’arcivescovo di Potenza Davide Carbonaro e numerosi sacerdoti.

Terminata la celebrazione, l’effigie è stata portata in basilica. In serata i consueti momenti di preghiera e venerazione. La giornata di domani sarà dedicata alla natività di Maria, con messe al mattino e al pomeriggio, mentre il 9 e il 10 settembre saranno riservati al ringraziamento, con liturgie e suppliche alla Madonna. Sabato 13 il pellegrinaggio regionale delle famiglie e dei giovani: rosario e messa saranno presieduti dall’arcivescovo di Acerenza Francesco Sirufo. Domenica 14 settembre le celebrazioni si concluderanno con la festa dell’Esaltazione della Santa Croce, che prevede messe, recita del rosario in basilica e la Solenne Intronizzazione.

GLI EVENTI CIVILI E I CONCERTI

Accanto agli eventi religiosi, il ricco programma civile. Nei giorni scorsi, tanta musica bandistica: il raduno interregionale, i complessi di Nova Siri, Campagna e Viggiano, la matinée del “Città di Rutigliano”, la grande soirée diretta dal maestro Gaetano Cellammara, la banda “Viggiano città di Maria” e il concerto diretto dal maestro Daniele Brando. Per non parlare degli eccellenti spettacoli pirotecnici. Ma Viggiano ha in serbo ancora due importanti appuntamenti. Domani sera il concerto di Benji e Fede e il 9 quello di Luché (vedere articolo qui sotto), entrambi in piazza San Giovanni XXIII alle 22, a ingresso gratuito.