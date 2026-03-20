Potenza, rissa al McDonald’s: scagionato dai video

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Rissa al McDonald’s di Potenza , scagionato dai video. Per 9 mesi non ha potuto frequentare via Pretoria. Ma non aveva fatto nulla. Accolto il ricorso dei genitori di un minorenne colpito da “daspo urbano”.

IL Tar ha annullato il “daspo urbano” inflitto a un minorenne accusato di aver preso parte alla rissa del 14 aprile dell’anno scorso davanti al McDonald’s di piazza Mario Pagano a Potenza. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dai genitori del ragazzo, raggiunto a giugno dell’anno scorso, assieme ad altri 6 giovanissimi, dal divieto di accedere a locali ed esercizi commerciali «in piazza Mario Pagano, via Rosica, via Plebiscito, via Cesare Battisti, via XX settembre, via San Luca, via Pretoria, vicolo Bruno, traverse comprese. Con l’aggiunta del divieto «di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso, per la durata di un anno».

IL TAR SCAGIONA IL MINORENNE DALLA RISSA DAVANTI AL MCDONALD’S DI POTENZA

Decisive si sono rivelate le immagini di alcune telecamere di sorveglianza già inserite nella relazione alla base del provvedimento emesso dal Questore. Dalla loro visione, infatti, il Tar ha concluso «che il figlio dei ricorrenti non ha partecipato e/o preso parte attiva al suindicato reato di Rissa (…), perché è fermo a guardare con le mani in tasca».