Addio Morlino, padre della "teoria dell'ancoraggio"

di PAOLO MARTINI

LEONARDO Morlino, uno dei più autorevoli politologi italiani, figura centrale nella disciplina a livello nazionale e internazionale, tra i maggiori studiosi dei processi di democratizzazione, della trasformazione dei regimi politici e della qualità della democrazia, è morto a pochi giorni dal suo 78° compleanno a Firenze. L’annuncio della scomparsa stato dato dall’Università di Firenze e dalla Società Italiana di Scienza Politica, di cui è stato presidente dal 1998 al 2001. Dal 2009 al 2012 Morlino è stato il primo italiano a guidare l’International Political Science Association, portando la politologia italiana al centro della scena mondiale. I funerali, ha comunicato la famiglia all’Adnkronos, si terranno venerdì 20 giugno, alle ore 16, nella Badia Fiesolana.

Nato il 28 giugno 1947 a Montemurro (Potenza), Morlino si era laureato in Scienze Politiche all’Università di Napoli. La sua carriera accademica si è sviluppata soprattutto presso l’Università di Firenze, dove ha insegnato dal 1971 al 2006, diventando una colonna della Facoltà di Scienze Politiche ‘Cesare Alfierì: ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di preside di Facoltà (1992-1995), prorettore alla ricerca e vicario del rettore (2003-2006) e direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa (Cires). Allievo e collaboratore di Giovanni Sartori, considerato il padre della moderna scienza politica italiana, Morlino ha contribuito a formare una scuola politologica fiorentina che ha avuto tra i suoi protagonisti anche studiosi come Maurizio Cotta, Donatella Della Porta e Marco Tarchi. Dal 2006 Morlino ha proseguito la sua attività alla Luiss di Roma, dove ha svolto anche il ruolo di vice rettore alla ricerca dal 2012 al 2018, e di cui era professore emerito.

Il suo nome è legato a un approccio empirico e teorico rigoroso alla politica comparata. Ha elaborato, tra le altre, la teoria dell’ancoraggio, con cui ha spiegato come il consolidamento o la crisi delle democrazie dipendano dall’esistenza (o dalla scomparsa) di forti meccanismi sociali e istituzionali di stabilizzazione, come i partiti, il clientelismo o forme di leadership carismatica. I suoi studi hanno aperto nuove prospettive sullo stato di salute delle democrazie contemporanee, sul ruolo delle élite, sulla qualità della rappresentanza e sulle risposte dei sistemi politici alle sfide del cambiamento. I suoi studi si sono concentrati sui processi di democratizzazione ed è stato autore di numerose pubblicazioni sui cambiamenti dei regimi politici, approfondendo le modalità dei processi di democratizzazione, le situazioni di crisi dell’esperienza democratica e la qualità della democrazia in diverse aree del mondo. Leonardo Morlino ha pubblicato oltre 30 libri e più di 200 saggi tradotti in numerose lingue, contribuendo in modo decisivo al dibattito scientifico internazionale.

Tra i suoi volumi figurano: “Come cambiano i regimi politici: strumenti di analisi” (Franco Angeli, 1980); “Scienza politica” (Fondazione Giovanni Agnelli, 1989), “Costruire la democrazia: gruppi e partiti in Italia” (Il Mulino, 1991), “Scienza politica” (Il Mulino, 2008, con Donatella Della Porta e Maurizio Cotta), “Democrazie e democratizzazioni” (Il Mulino, 2003), “Fondamenti di scienza politica” (Il Mulino, 2004). “La qualità della democrazia in Italia, 1992-2012” (Il Mulino, 2013). Morlino ha insegnato e svolto attività di ricerca in molte istituzioni accademiche di prestigio, tra cui Stanford, Sciences Po di Parigi, il Centro de Estudios Políticos y Constitucionales e l’Istituto Juan March di Madrid, la New York University, Yale e il Nuffield College di Oxford. È stato insignito della Dartmouth Medal – Honorable Mention per “The International Encyclopedia of Political Science.” Gli sono stati conferiti dottorati honoris causa dall’Universidad Mayor de San Andrés di La Paz (Bolivia), dall’Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima (Perù) e dall’Università di Bucarest (Romania).