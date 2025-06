La Basilicata ritrova i treni: da luglio si viaggia sulla Taranto – Potenza – Salerno

2 minuti per la lettura

Rispettato l’impegno, da martedì 1 luglio 2025 la circolazione riprenderà in Basilicata: tornano i treni sulla linea Taranto – Potenza – Salerno.

Dal prossimo 1° luglio torna operativa la linea ferroviaria Potenza–Salerno con il ripristino completo di tutti i collegamenti sospesi per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale, tecnologico e di manutenzione straordinaria a cura del gestore della rete. «Rispettato il nostro impegno ad aprire prima dell’estate per consentire spostamenti regolari durante la stagione, venendo incontro anche alle esigenze turistiche. Un’ottima notizia per i pendolari, i viaggiatori e per tutto il territorio lucano – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe -. Il rispetto del cronoprogramma e la ripresa dei collegamenti sono il risultato di un lavoro di squadra tra Regione, Rfi e Trenitalia. Sulla tratta continueremo con le opere di adeguamento in vista della scadenza del 2026, cercando di conciliare, per quanto possibile, l’esecuzione degli interventi con la continuità del servizio”.

RIPRISTINATI ANCHE I TRENI FRECCIAROSSA E GLI INTERCITY CON TRE FERMATE IN BASILICATA TRA CUI POTENZA CENTRALE

Dal 1° luglio tornerà a circolare una coppia di Frecciarossa sulla linea Taranto–Potenza–Salerno (e viceversa) con fermate in Basilicata a Metaponto, Ferrandina e Potenza Centrale.

Si tratta delle corse FR 9514 (partenza da Taranto alle 6:10 e arrivo a Salerno alle 9:21) e FR 9547 (partenza da Salerno alle 20:38 e arrivo a Taranto alle 23:42). Il treno FR 9514, nella sola giornata del 1° luglio, partirà da Salerno.

Riprendono anche le due coppie di Intercity tra Roma e Taranto, con fermate lucane a Metaponto, Ferrandina, Grassano, Potenza Centrale e Bella-Muro.

RITORNANO I COLLEGAMENTI REGIONALI

Nei giorni feriali torneranno a circolare tredici treni del servizio Regionale tra Potenza Centrale e Salerno. Da Potenza partiranno alle ore: 6:23 – 7:22 – 12:17 – 13:39 – 17:02 – 19:04 – 20:56. Da Salerno le partenze saranno alle ore: 5:40 – 9:55 – 14:00 – 15:10 – 17:01 – 19:54. «Potenziare i collegamenti ferroviari significa dare concretezza al diritto alla mobilità – sottolinea Pepe -. Il trasporto su ferro, in un’ottica moderna e sostenibile, è una priorità assoluta. Questo ripristino ci consente di guardare avanti con maggiore fiducia, sia per i collegamenti interni che per quelli nazionali».

SERVIZIO NAVETTA PER PICERNO FINO AL 31 AGOSTO

A causa di lavori per la costruzione dei nuovi marciapiedi e delle pensiline, fino al 31 agosto i treni provenienti da nord non effettueranno la fermata di Picerno. In compenso, sarà attivato un servizio navetta dedicato, con interscambio a Baragiano e corrispondenze garantite con tutti i treni previsti in orario, sia in direzione Salerno che verso Potenza. La Regione invita i viaggiatori a consultare, in prossimità della data del viaggio, i canali ufficiali Trenitalia (sito web, app, punti vendita, mail o sms), sempre aggiornati con tutte le variazioni del servizio.

«Garantire l’accessibilità anche durante i lavori è segno di attenzione verso i cittadini – conclude l’assessore Pepe -. La Basilicata ha bisogno di infrastrutture efficienti e al passo coi tempi. E noi continueremo a lavorare con determinazione per questo obiettivo».