Abriola, scomparsa Nunzio Sblendido. Ritrovata l’auto

2 minuti per la lettura

È stata rinvenuta in località Arioso di Abriola l’auto del 35enne: era chiusa e senza chiavi; la scomparsa di Sblendido risale a lunedì 15 settembre

E’ stata ritrovata nel pomeriggio di ieri, in località Arioso di Abriola, l’auto, una Citroen C3 nera, a bordo della quale si è allontanato Nunzio Sblendido, il 35enne del posto, di cui non si hanno più notizie e la cui scomparsa risale a lunedì scorso 15 settembre. L’ultima volta il giovane è stato visto nei pressi di Vietri di Potenza, ma da quel momento il suo cellulare risulta spento.

La vettura, targata EC246TD, è stata rinvenuta nei pressi di un agriturismo: la Citroen era chiusa e senza chiavi. Alle ricerche lavorano vigili del fuoco, polizia e volontari della protezione civile. Il 35enne si era recato a casa del fratello per accompagnare la madre, con la quale vive ad Abriola, a incontrare i nipoti in occasione del primo giorno di scuola. Sblendido non è stato segnalato sulle principali vie di comunicazione, il che fa pensare che possa muoversi a piedi su strade secondarie.

SCOMPARSA NUNZIO SBLENDIDO AD ABRIOLA: L’APPELLO DEL FRATELLO ANTONIO

Nel frattempo, continua a diffondersi a macchia d’olio l’appello del fratello Antonio: “Vi chiedo di aiutarmi. Non abbiamo più notizie di mio fratello Nunzio Sblendido dalle ore 13.00 di lunedì 15. Il telefono risulta spento e non sappiamo dove sia. Condividete più che potete per favore”.

Nunzio è alto 1.76, ha capelli e occhi castani scuri. Al momento della scomparsa indossava una polo blu, un paio di jeans e delle scarpe da ginnastica chiare. Nunzio potrebbe però essersi cambiato prima di allontanarsi. Per ora resta avvolta nel mistero la sua sparizione. Ci sono diversi aspetti da chiarire sulla vicenda: alla famiglia diceva di andare al lavoro di mattina ma poi è stato scoperto che dal primo settembre era disoccupato.

Chiunque dovesse avvistarlo è invitato a contattare tempestivamente il 112.