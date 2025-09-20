Potenza, pressing per il “vecchio” sito della piscina

3 minuti per la lettura

Galella (FdI) e Picerno (FI) invitano l’amministrazione Telesca di Potenza ad accelerare i tempi sulla piscina: «La città non può più aspettare. E’ un’occasione unica per migliorare la qualità della vita».

POTENZA- Anche il centrodestra regionale va in pressing sull’amministrazione comunale di Potenza perché recuperi il progetto originario di realizzare la nuova piscina olimpionica sulla via Appia. Appena sotto il Ponte Nove Luci. Ieri a farsi sentire sono stati i consiglieri regionali Alessandro Galella (FdI) e Fernando Picerno (FI), rilanciando l’appello degli esponenti della minoranza comunale per riprendere l’idea della precedente amministrazione, di centrodestra. Specie dopo la determina con cui il direttore generale del Dipartimento regionale Sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità, Giuseppina Lovecchio, ha confermato il cronoprogramma delle attività stabilito per l’originaria localizzazione in ragione degli obiettivi di spesa da raggiungere al 31 dicembre. Quindi ha approvato un nuovo «Atto di regolamentazione» tra Regione e «soggetto beneficiario/attuatore dell’intervento», che sarebbe il Comune di Potenza. In attesa che sulle «proposte di modifica dei cronoprogrammi procedurale e finanziario» si esprima il responsabile unico dell’Accordo per la Coesione del governo, che ha garantito oltre 10milioni di euro per la realizzazione del nuovo impianto sportivo.

LA PISCINA, UN PROGETTO STRATEGICO PER POTENZA

«La nuova piscina olimpionica comunale non è un semplice impianto sportivo, ma un’infrastruttura in grado di incidere in maniera concreta sulla qualità della vita dei cittadini e sull’attrattività del nostro territorio». Ha dichiarato Galella. «Si tratta di un progetto atteso da decenni, oggi finalmente sostenuto da risorse certe e da atti amministrativi già approvati. Non c’è più tempo da perdere: il Comune deve passare subito dalle parole ai fatti». «E’ un’occasione unica per offrire a Potenza una struttura moderna, capace di ospitare attività agonistiche di livello nazionale, promuovere lo sport di base e al tempo stesso garantire un servizio pubblico di grande valore sociale e di inclusione. L’impegno della Regione è stato chiaro e concreto». Ha aggiunto il consigliere meloniano. «Ora tocca al Comune dimostrare la stessa determinazione, avviando senza esitazioni e in maniera rigorosa l’iter tecnico e amministrativo necessario. Questa opera deve diventare il simbolo di una città che cresce e guarda avanti, non l’ennesimo progetto fermo nei cassetti. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare passo dopo passo sull’avanzamento del progetto, affinché le procedure vengano rispettate e la città ottenga finalmente l’opera che merita».

L’AMMINISTRAZIONE TELESA NON PERDA TEMPO

Sferzante anche Picerno, che ha invitato l’amministrazione comunale guidata dal “civico di centrosinistra” Vincenzo Telesca a non perdere altro tempo inseguendo ipotesi di localizzazioni alternative. Tipo quella di Lavangone, iniziamente sostenuta dallo stesso primo cittadino, e poi quella dell’area dell’ex Cip Zoo. «La città di Potenza non può più aspettare». Ha dichiarato il consigliere forzista. «La realizzazione della piscina comunale è un’opera strategica, attesa da anni, e oggi ci sono tutte le condizioni per trasformarla in realtà. L’amministrazione comunale non perda altro tempo: le risorse sono disponibili e vanno utilizzate con la massima celerità». «Non possiamo permettere che un’opportunità del genere venga persa per inerzia amministrativa». Ha aggiunto Picerno. «E’ necessario che il Comune avvii subito tutte le procedure tecniche e burocratiche per dare avvio al progetto. Lo sport, il benessere dei cittadini, la valorizzazione del territorio e la crescita delle strutture pubbliche passano da investimenti concreti come questo». «La Regione Basilicata – conclude l’esponente azzurro – ha fatto la sua parte. Ora tocca all’amministrazione comunale dimostrare senso di responsabilità e rispetto nei confronti della comunità. La piscina comunale deve diventare un simbolo di rinascita e di visione, non l’ennesima occasione mancata».