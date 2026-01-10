Potenza, chiuso il ponte di Via Grippo

1 minuto per la lettura

Ponte su via Grippo, segnalata la caduta di pietre. L’assessore Giuzio: «I soldi ci sono ma non si può intervenire». Vietato a tempo indefinito il transito da Rione Lucania verso viale del Basento

«PER motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale del ponte di Via Grippo, che sovrappassa la Ferrovia dello Stato, a causa della caduta di alcuni conci in pietra della chiave di volta della struttura».

CADUTA PIETRE, CHIUSO PONTE SU VIA GRIPPO

Lo ha reso noto ieri, venerdì 9 gennaio 206, l’amministrazione comunale spiegando «che il ponte è sottoposto a vincolo dei Beni Culturali, trattandosi di un’opera ferroviaria dei primi del ’900».

Sul posto sono intervenuti il personale dello Staff di Protezione Civile con il responsabile Giuseppe Brindisi e i Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Locale che regolamenta il traffico.

«La misura ha carattere d’urgenza ed è finalizzata esclusivamente alla tutela della pubblica incolumità». Si legge nell’avviso.

COMPLICAZIONI ALLA VIABILITÀ

La chiusura del ponte di via Grippo arriva a complicare la piccola rivoluzione della viabilità cittadina inaugurata proprio questa settimana, con i nuovi sensi unici e la navetta sostitutiva delle scale mobili tra via Marconi e piazza XVIII Agosto, più il taglio di 4 linee e 15 corse degli autobus urbani.

CHIUSURA PONTE, LE PREOCCUPAZIONI DEI CITTADINI

Rispondendo su Facebook alle preoccupazioni di alcuni cittadini l’assessore alla Mobilità Francesco Giuzio ha confermato che al momento è impossibile indicare una data per la riapertura al transito del ponte, che è uno dei tre accessi al rione Lucania.

«I soldi ci sono». Ha spiegato Giuzio. «Ad oggi non possiamo intervenire perché il bene è sottoposto a vincolo».