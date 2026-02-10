Potenza, muro pericolante crea allarme

2 minuti per la lettura

Potenza, muro pericoloso, la consigliera Tancredi denuncia il degrado e il rischio crolli in viale Firenze: ««Immobilismo intollerabile. Comune sordo ai verbali dei Vigili del Fuoco»

POTENZA – Una situazione da tenere sotto controllo per verificare se ci siano pericoli per i cittadini ma anche da risolvere per evitare allarmi e rischi: è quella che denuncia la consigliera comunale Antonella Tancredi (Gruppo Misto) in una nota.

POTENZA, MURO PERICOLANTE IN VIA FIRENZA, LA DENUNCIA DI TANCREDI



«Da anni – afferma – i residenti di viale Firenze, nei civici 98, 100, 102 e 104, vivono accanto a una situazione di grave pericolo che l’amministrazione comunale continua colpevolmente a ignorare. Parliamo di un muro di contenimento di proprietà comunale che presenta cedimenti, infiltrazioni d’acqua e segni evidenti di instabilità strutturale, con conseguenze dirette sugli edifici privati e sulla sicurezza di chi quotidianamente attraversa quell’area. Non è un allarme generico né una polemica strumentale: già nel 2022 i Vigili del Fuoco sono intervenuti formalmente, certificando il dissesto e segnalando il problema agli enti competenti, senza che a quei verbali siano seguiti interventi risolutivi da parte del Comune».

«IL MURO CONTINUA A SPOSTARSI»

«Nel tempo – aggiunge Tancredi – la situazione è peggiorata. Il muro continua a spostarsi, il terreno è ormai instabile, saturo d’acqua, in alcuni punti pericoloso anche per il semplice passaggio pedonale. Le infiltrazioni, visibili e costanti, sono diventate una vera e propria fuoriuscita continua, segno evidente di un problema strutturale mai affrontato. A tutto questo si aggiunge lo stato di abbandono delle aree comunali retrostanti: spazi lasciati senza manutenzione, invasi da sterpaglie, animali infestanti e pavimentazioni sconnesse, in un contesto urbano che dovrebbe invece essere curato e sicuro».

POTENZA, UNA SITUAZIONE «NOTA DA TEMPO»

«La cosa più grave – sostiene l’esponente della minoranza – è che questa situazione è nota da tempo. Nell’estate scorsa la Sesta Commissione consiliare ha effettuato un sopralluogo ufficiale, riconoscendo all’unanimità la pericolosità dell’area e concordando la necessità di approfondimenti tecnici e interventi urgenti. A distanza di mesi, però, non risultano atti concreti, affidamenti, perizie o lavori avviati. Anche la Protezione Civile comunale, pur informata, non risulta essere mai intervenuta. Questo immobilismo non è più tollerabile».

PRESENTATA INTERROGAZIONE A SINDACO E GIUNTA

«Per queste ragioni – conclude Tancredi – ho presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta. È doveroso chiarire da quanto tempo l’amministrazione sia a conoscenza di questo dissesto, perché non si sia ancora intervenuti nonostante segnalazioni, diffide e sopralluoghi ufficiali e quali azioni concrete si intendano finalmente mettere in campo. Continuare a rinviare significa esporsi a responsabilità gravissime e, soprattutto, mettere a rischio l’incolumità dei cittadini. Potenza non può permettersi un’qmministrazione che interviene solo dopo le emergenze: su viale Firenze servono risposte immediate, atti formali e lavori veri, non promesse né silenzi».