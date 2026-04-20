Potenza, sigilli al distributore di via Viviani

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A Potenza disposto il sequestro del distributore di via Viviani e interventi di messa in sicurezza, per tracce di idrocarburi nelle acque vicino al Palazzo di giustizia. Si indaga sull’origine degli idrocarburi sgorgati a valle, nel piazzale del Tribunale

ODORE di idrocarburi, tipo benzina o gasolio, nell’acqua che sgorga sul piazzale del Palazzo di giustizia dal muro di contenimento a monte, giusto sotto il distributore di via Viviani.

È stato questo a far scattare l’allarme nell’area tra venerdì 17 e sabato 18 aprile 2026. Con tanto di chiusura al traffico di via Nazario Sauro proprio all’altezza dell’ingresso del Palazzo di giustizia.

A chiarire l’accaduto l’assessore alla viabilità Francesco Giuzio, spiegando quali accertamenti tecnici hanno fatto «a seguito del rilevamento di tracce di idrocarburi nelle acque di deflusso presenti nella zona».

ODORE DI IDROCARBURI NELLE ACQUE VICINO AL TRIBUNALE, CHIUSO DISTRIBUTORE VIA VIVIANI



«Le verifiche, condotte dagli enti competenti, hanno evidenziato la presenza di composti organici volatili riconducibili a idrocarburi, con origine attualmente oggetto di approfondimento». Così ancora l’assessore, aggiungendo che «a seguito di tali riscontri, attivate tempestivamente tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia ambientale, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente». Vale a dire il sequestro del distributore.

IN ATTO LE VERIFICHE DEL COMUNE



Giuzio ha ringraziato gli operatori di Vigili del Fuoco, forze dell’ordine, Asp, Arpab, Comune , Protezione civile e protezione locale, oltre al magistrato di turno in procura, «per aver gestito con grande competenza una situazione potenzialmente pericolosa».

ASSESSORE GIUZIO: «IN ATTO VALUTAZIONI PER ACCERTARE RESPONSABILITÀ»



L’assessore ha anche spiegato che «in via precauzionale e in regime di emergenza», è stato disposto l’affidamento delle operazioni di raccolta e rimozione delle acque contaminate a una ditta «incaricata di intervenire per il contenimento del fenomeno».

«Sono attualmente in corso le valutazioni da parte degli organi competenti per accertare eventuali responsabilità», ha proseguito Giuzio. «Allo stesso modo è in fase di quantificazione anche l’eventuale danno ambientale e sono state attivate le procedure di messa in sicurezza e monitoraggio dell’area. Allo stato attuale non si ravvisano situazioni di pericolo per persone o cose».

RIAPERTA AL TRAFFICO VIA NAZARIO SAURO



L’assessore ha comunicato, infine, che via Nazario Sauro è stata riaperta al traffico, «in quanto le condizioni rilevate non presentano criticità per la sicurezza pubblica».

«L’amministrazione – ha concluso – continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e provvederà a fornire aggiornamenti nelle prossime ore attraverso comunicati ufficiali».