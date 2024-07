Incidente stradale a Lauria, perde la vita un 60enne calabrese

1 minuto per la lettura

Un incidente stradale si è verificato a Lauria, A2 del Mediterraneo; un calabrese 60enne ha perso il controllo dell’auto uscendo fuori strada e perdendo la vita

Nuova vittima sulle strade lucane. Si tratta di un sessantenne calabrese che intorno alle 12.30 è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato al km 139 dell’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Lauria nord, in direzione Salerno.

L’uomo, Domenico Russo, nativo di Vibo Valentia, stava viaggiando con la moglie, Anna Maria Cerulli, sulla sua Ford Fiesta bianca quando, per cause imprecisate, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sul guard- rail. Ne è seguito un principio di incendio, subito domato dai vigili del fuoco.

Il 118 ha provato a soccorrere i due, ma per l’uomo non c’è stato

nulla da fare. L’autostrada è rimasta chiusa per circa 3 ore.