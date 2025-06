Tragedia a Potenza: due incidenti stradali, due vittime

2 minuti per la lettura

Due le vittime di due incidenti stradali a potenza, a poche ore l’uno dall’altro. A perdere la vita un 64enne e un 53enne

POTENZA – Potenza si è addormentata mentre sulle sue strade moriva un uomo e si è svegliata mentre ne moriva un altro.

Due gravi incidenti stradali hanno segnato in modo drammatico l’inizio dell’estate a Potenza. Due episodi distinti, avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Il primo, poco dopo la mezzanotte fra venerdì e ieri, si è verificato in viale Marconi, alle spalle della Questura. Antonio Lo Piano, 64 anni, potentino conosciuto da molti giovani perché bidello dell’Istituto comprensivo “Da Vinci – Nitti”, ha perso la vita mentre si trovava a bordo del suo scooter. L’uomo sarebbe caduto rovinosamente a terra, probabilmente a causa di una perdita di controllo del mezzo (ma la dinamica ancora non è stata chiarita). L’impatto è stato fatale e il decesso è avvenuto sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per Lo Piano non c’era ormai nulla da fare.

Colpisce una frase che Lo Piano aveva scritto sul profilo Facebook – nel quale appare spesso sul motociclo – nel 2024: «Le strade dell’Ucraina dopo bombardamento sono meglio di quelle di Potenza».

Qualche ora più tardi, intorno alle 6 del mattino, un secondo tragico impatto ha spezzato un’altra vita.

In via Ciccotti, sul lungo rettilineo che fiancheggia il Distretto Militare e porta all’incrocio del “quadrifoglio” e quindi all’ospedale “San Carlo”, si è verificato un violento scontro frontale tra due vetture: una Peugeot 107, in direzione Epitaffio, e una Opel Corsa che procedeva verso Santa Maria. L’urto tra i due veicoli è avvenuto senza segni visibili di frenata – scrive in un post su Facebook il “cronista di strada” Gianluigi Laguardia – in entrambe le direzioni.

Alla guida della Peugeot si trovava Giuseppe Fossati, 53 anni, residente a Potenza, rappresentante di commercio, padre di famiglia.

Molti hanno sentito il fracasso dello schianto fra i due veicoli precipitandosi a vedere cosa fosse accaduto.

Sono giunti sul posto anche alcuni familiari della vittima.

L’altra conducente, una donna trentenne, anch’ella di Potenza, era alla guida della Opel Corsa. È riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo, in evidente stato di choc.

È stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale San Carlo per accertamenti e poi ricoverata in Medicina d’Urgenza. Le sue condizioni, stando ai primi riscontri, non destavano particolare preoccupazione. Sul posto, insieme agli operatori del 118 Basilicata Soccorso, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale della Protezione Civile. I primi ad accorrere dopo l’impatto sono stati gli esercenti di un bar della zona, che hanno prestato aiuto alla donna e allertato immediatamente i soccorsi.

Nel giorno che avrebbe dovuto aprire la nuova stagione, due vittime hanno messo tragicamente in evidenza la pericolosità delle strade, anche quelle cittadine.