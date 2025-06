Potenza, rapina al portavalori della Posta, tre persone fermate, una in fuga

1 minuto per la lettura

Rapina al portavalori che serve l’ufficio postale di via Tirreno a Potenza al termine dell’inseguimento fermati in tre, uno in fuga

POTENZA – IN quattro hanno aspettato l’arrivo del portavalori col denaro per rifornire le casse dell’ufficio postale. Poi tre di loro sono usciti dall’auto e con la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare da una guardia giurata una sacca di contanti, e si sono dati alla fuga. È quanto accaduto in mattinata a Potenza, in via Tirreno.

Tempestivo l’intervento delle volanti della questura che hanno individuato e inseguito l’auto dei malviventi per le strade della città fino ai Piani del Mattino, da dove si imbocca la Potenza-Melfi. Qui gli agenti sono riusciti a fermare la vettura dei fuggitivi e a fermarne tre, dopo l’esplosione di alcuni colpi di fuoco. Al momento non risultano feriti.

Un quarto rapinatore, invece, sarebbe riuscito a dileguarsi ed è ancora ricercato anche con l’ausilio di un elicottero anche tra le contrade limitrofe, Botte e Porcherecccia, e lungo la strada per Giuliano e San Nicola.