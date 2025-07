Turista di origini lucane ucciso da un orsa in Romania

3 minuti per la lettura

Triste epilogo per un turista di origini lucane che ha incontrato un’orsa in una escursione in Romania: dopo averla filmata l’orsa lo ha aggredito, trascinato nel bosco e ucciso

Ha avuto un epilogo tragico l’avventura di Omar Farang Zin, quarantottenne del Varesotto, ucciso dall’attacco di un orso durante un viaggio in solitaria in Romania. L’incidente fatale è avvenuto sulla statale Transfagarasan, non lontana dalla diga di Vidaru. Da quelle parti, si trovano scenari paesaggistici molto rinomati, come il lago Bâlea e altri scorci dei Carpazi tra i più gettonati dai motociclisti. Omar, viaggiatore di origini lucane (per la precisione di San Severino, nel Potentino), era in sella alla sua due ruote quando, lungo la via, ha incrociato una femmina di orso bruno.

Un incontro che, inizialmente, il centauro aveva vissuto con emozione. Come era avvenuto anche nei giorni precedenti, durante i quali aveva avvistato diversi esemplari, anche molto vicini, sempre immortalando il momento con un selfie e addirittura con un video, condiviso sulle pagine social. L’orsa incontrata sulla Transfagarasan, tuttavia, si è dimostrata aggressiva, probabilmente per la presenza dei cuccioli nelle vicinanze. Secondo la ricostruzione delle autorità, l’uomo è stato aggredito dall’animale che, dopo averlo morso, lo ha trascinato verso la foresta e, successivamente, nei pressi di una scarpata, sul fondo della quale è stato ritrovato il corpo.

LA SALMA DEL TURISTA UCCISO DA UN ORSA IN ROMANIA RECUPERATA DAL SOCCORSO ALPINO

La salma è stata recuperata da una squadra del Soccorso alpino di Agres che, dopo aver constatato il decesso dell’uomo, avrebbe individuato i segni dell’aggressione e, a quanto pare, delle immagini nel telefono di Omar che avrebbero ripreso gli istanti immediatamente precedenti all’attacco fatale. Eventi non inusuali in questa zona della Romania dove, a maggio, altri due escursionisti, un uomo e una donna, avevano subito altrettanti attacchi da parte degli orsi. Le autorità hanno successivamente abbattuto la femmina che ha ucciso il centauro italiano.

Le autorità romene hanno avviato un’indagine per capire se il turista abbia tenuto un atteggiamento incauto. L’aggressione, peraltro, sarebbe avvenuta in una zona contrassegnata da un cartello che avverte i passanti di non dar da mangiare agli orsi. Del resto, la Romania (e in particolare l’area dell’aggressione) registra la più alta densità demografica di orsi bruni nell’Unione europea, contando tra i 10 e i 13 mila esemplari.

La sola zona del Transfagarasan segnala il pericolo di attacchi con una ventina di cartelli di avvertenza, a fronte di una presenza massiccia di orsi: ben 112 esemplari registrati, laddove il numero ottimale per la prevenzione del rischio di aggressioni è considerato 25. Qualora fosse riscontrata la presenza di animali ritenuti pericolosi, la legge romena consente il prelievo e il trasferimento in aree meno battute da esseri umani. La Romsilva (la Forestale rumena) ha segnalato la presenza di oltre 3 mila esemplari nelle zone gestite, a fronte dei 948 considerati come il massimo della soglia di rischio.

IL TRANSFAGARASAN AREA A RISCHIO PER GLI INCONTRI CON GLI ORSI

Le possibilità di incontrare degli orsi lungo la via paesaggistica del Transfagarasan è quindi molto elevata. Un’eventualità che, come da avvertenze, impone di per sé un atteggiamento di cautela, anche a fronte di una proliferazione ben più elevata rispetto agli standard previsti. Tuttavia, i casi di aggressione non si limitano alla Romania, né alle sole aree naturali. Negli ultimi anni, secondo gli esperti, le attività antropiche hanno fortemente influito sull’habitat degli orsi, riducendone gli spazi e limitando le fonti di cibo, molto spesso ricercato nelle periferie delle città, specie in presenza di discariche. Circostanze che impongono sia una maggiore prudenza da parte degli avventori delle aree naturali che una più accurata strategia di prevenzione, come l’installazione di dissuasori o una maggiore lungimiranza sulla preservazione degli ambientii.