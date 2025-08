Potenza, 53enne lancia cocaina dall’auto: arrestato

2 minuti per la lettura

Potenza, 53enne prima non si è fermato ad un posto di blocco, poi ha lanciato la cocaina dall’auto. Scoperto circa un chilo di hascisc in un furgone parcheggiato in un garage multipiano.

Lotta allo spaccio di droga nella città capoluogo. La Polizia di Stato ha arrestato un potentino di 53 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività – spiegano dalla Polizia – nasce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli svolti dalla Squadra mobile della Questura nel periodo estivo, per prevenire e contrastare il fenomeno legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’attenzione dei poliziotti della sezione antidroga si è concentrata su un’autovettura che ha iniziato una serie di manovre sospette, una volta che il conducente ha capito che da lì a poco sarebbe stato fermato al posto di blocco per un controllo. Nonostante la paletta alzata e l’alt intimato dagli agenti, l’uomo non si è fermato. Ha forzato il posto di blocco ed ha iniziato una fuga a bordo della sua auto tra le vie del centro cittadino.

L’inseguimento è durato alcuni minuti. Gli agenti, infatti, sono riusciti a fermarlo qualche centinaia di metri dopo. Durante la fuga e l’inseguimento, il conducente dell’autovettura ha lanciato un sacchetto dal finestrino. Il pacchetto è stato prontamente recuperato dagli agenti. All’interno 50 grammi di cocaina impacchettati in una confezione sottovuoto.

PRIMA LANCIA COCAINA DALL’AUTO POI SCOPERTO UN CHILO DI HASCISC IN UN PARCHEGGIO DI POTENZA

Successivamente, In un parcheggio multipiano, quello «Uno» di via Armellini, la Polizia ha scoperto circa un chilo di hascisc suddivisa in panetti, sostanza che era nascosta all’interno di un furgone. Un quantitativo tra i più rilevanti sequestrati negli ultimi tempi a Potenza e dintorni. All’interno del mezzo – spiegano sempre dalla Polizia – sono stati trovati, inoltre, il materiale per il taglio ed il confezionamento. La droga sarebbe stata immessa sul mercato locale. Il 53enne è stato arrestato e portato in carcere a Potenza. E’ in corso un’inchiesta da parte degli uffici della Polizia, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo. In Basilicata circola ancora tanta droga. Il business per eccellenza che alimenta il motore della malavita pare inarrestabile, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno e nonostante le importanti operazioni di polizia giudiziaria con relativi sequestri.