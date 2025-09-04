Sarconi piange il suo sindaco: morto Giovanni Tempone

3 minuti per la lettura

Morto ieri 3 settembre 2025 al San Carlo di Potenza, Giovanni Tempone; il sindaco Sarconi aveva 60 anni

E’ scomparso ieri 3 settembre 2025, all’età di 60 anni, Giovanni Tempone, sindaco di Sarconi, eletto nel 2021. Tempone, da tempo malato, era ricoverato all’ospedale “San Carlo” di Potenza e fino a poche settimane fa si era dedicato all’amministrazione del suo paese. La sua scomparsa lascia un segno nella comunità.

La camera ardente è stata allestita presso la Chiesa di Sant’Antonio: i funerali si sono svolti oggi alle 17 in piazza Aldo Moro.

BARDI: “NON HA MAI SMESSO DI DEDICARE ENERGIE E PASSIONI ALLA SUA COMUNITA'”

«Con profonda tristezza – ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – ho appreso della scomparsa del sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone. Da tempo combatteva con coraggio la malattia, ma non ha mai smesso di dedicare energie e passione alla sua comunità, dimostrando fino all’ultimo cosa significhi essere un amministratore autentico, vicino alla sua gente. Giovanni – ha aggiunto il governatore lucano – lascia un vuoto perché era una persona capace di unire, di ascoltare e di guidare con umiltà e determinazione. A chi gli è stato vicino va il mio abbraccio più sincero. Sarconi perde il suo sindaco, ma soprattutto un amico generoso e un uomo che ha creduto fino in fondo nella forza della sua comunità», ha concluso Bardi.

Il presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, in una nota, ha messo in evidenza che Tempone «con coraggio ha affrontato ogni difficoltà, mantenendo intatto il suo impegno amministrativo e la sua dedizione al territorio. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo attorno alla sua famiglia, all’amministrazione comunale e a tutta la comunità di Sarconi». Commenti unanimi nella commozione. Per il presidente del Consiglio Regionale, Marcello Pittella, «con la sua scomparsa la comunità di Sarconi e l’intera Basilicata perdono un amministratore che ha interpretato il proprio ruolo con dedizione e senso delle istituzioni. La sua capacità di favorire coesione e di rappresentare con dignità la propria comunità – prosegue il Presidente del Consiglio – resterà un’eredità significativa».

MORTO TEMPONE, SINDACO DI SARCONI: I TANTI MESSAGGI DI CORDOGLIO

Angelo Chiorazzo, vice Presidente del Consiglio Regionale, ha invece detto che «Giovanni Tempone è stato un amministratore serio e appassionato, sempre vicino ai bisogni della sua gente e impegnato con dedizione per la crescita del suo territorio. La sua perdita lascia un vuoto profondo non solo nella comunità di Sarconi, ma in tutta la nostra regione». Il capogruppo Pd in Regione Lacorazza lo ha definito «amministratore attento e misurato. L’ultimo suo messaggio che ho ascoltato è stato all’apertura della Sagra del Fagiolo, coraggioso e fiducioso nell’investimento di una produzione e di una tradizione, patrimonio di una comunità».

Un amministratore «concreto- ha ricordato invece il consigliere regionale Michele Casino – che ha portato il Comune ad essere un’eccellenza nel panorama lucano. Le sue battaglie per lo sviluppo del territorio e il suo impegno per dare voce anche al comune nelle sedi istituzionali, sono testimonianza di un approccio alla politica fatto di sostanza». «Esprimo profonda commozione per la scomparsa del Sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone, uomo delle Istituzioni e punto di riferimento per la comunità. Ha dimostrato dedizione, competenza e senso di responsabilità, lavorando con impegno costante per lo sviluppo del territorio e per il bene collettivo, sempre animato da uno straordinario amore per la sua Sarconi», ha invece detto il consigliere regionale di Avs-Psi-Lbp Bochicchio.